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Divlje pčele

Veljko želi pobjeći iz Vrila: Krije plan za odlazak u Ameriku i novu životnu priliku

U malom mjestu Vrilo na pomolu je novi dramatičan preokret i novi odlatak. Dok većina mještana rješava svoje lokalne probleme i razmirice, Veljko je odlučio potražiti spas daleko od kuće, ali njegova odluka nailazi na neočekivan i žestok otpor

RTL
01.10.2026 17:00

Zahtjev za pomorsku knjižicu

Tajna je izašla na vidjelo tijekom naizgled običnog razgovora u kojem je Brico sasvim slučajno otkrio Veljkove namjere. Primijetivši da Veljko nešto skriva, Brico je inzistirao da mu pokaže papire. Usprkos Veljkovom opiranju i pokušajima da papire prikaže kao običnu narudžbu za nabavku, Brico je shvatio o čemu je riječ. Radilo se o zahtjevu za izdavanje pomorske knjižice.

Veljko je tada bio prisiljen priznati svoj plan. Objasnio je kako namjerava otići u pomorce jer vjeruje da će se tako najlakše dočepati obale preko oceana i pobjeći u Ameriku. Njegova vizija budućnosti uključuje naporan rad, zaradu i štednju za stare dane, daleko od sredine u kojoj trenutno živi

Brico je u nevjerici osudio Veljkov plan, nazivajući Ameriku "leglom imperijalizma". Prema njegovim riječima, napuštanje domovine u ovim trenucima ravno je izdaji. Oštro je upozorio Veljka da ga cijelo mjesto treba, naglašavajući da se onaj tko jednom ode u Ameriku više nikada ne vraća.

Željko (Brico), Divlje pčele
Željko (Brico), Divlje pčele FOTO: RTL

Veljko je priznao da ga u Vrilu sve guši te da ne želi cijeli život provesti radeći isti posao.

"Izjeda me krivnja", priznao je Veljko, dodajući da ne može pobjeći od osjećaja da nosi ljude na duši. Odlazak u nepoznato ne vidi samo kao priliku za zaradu, već kao moguću pokoru za sve ono što je u prošlosti učinio. Uvjeren je da će jedino odlaskom daleko od svih pronaći toliko željenu slobodu i mir.

Skrivanje istine od Karmele

Dodatnu težinu cijeloj situaciji daje činjenica da Veljko ovaj dramatični potez skriva od svojih najbližih, a posebno od Karmele. Na Bricino izravno pitanje je li joj išta rekao, Veljko je nijekao. Iako je naglasio da će joj sve priznati kada za to dođe vrijeme, izričito je zatražio od Brice da do tada šuti i da se ne miješa u njegove planove.

Ova tajna mogla bi dodatno zakomplicirati odnose u Vrilu. Pitanje je koliko će dugo Veljko moći skrivati svoje pripreme za odlazak i hoće li ga osjećaj krivnje slomiti prije nego što se uopće uspije ukrcati na brod.

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Divlje pčele

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