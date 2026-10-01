Veljko želi pobjeći iz Vrila: Krije plan za odlazak u Ameriku i novu životnu priliku

Tajna je izašla na vidjelo tijekom naizgled običnog razgovora u kojem je Brico sasvim slučajno otkrio Veljkove namjere. Primijetivši da Veljko nešto skriva, Brico je inzistirao da mu pokaže papire. Usprkos Veljkovom opiranju i pokušajima da papire prikaže kao običnu narudžbu za nabavku, Brico je shvatio o čemu je riječ. Radilo se o zahtjevu za izdavanje pomorske knjižice.

Veljko je tada bio prisiljen priznati svoj plan. Objasnio je kako namjerava otići u pomorce jer vjeruje da će se tako najlakše dočepati obale preko oceana i pobjeći u Ameriku. Njegova vizija budućnosti uključuje naporan rad, zaradu i štednju za stare dane, daleko od sredine u kojoj trenutno živi

Brico je u nevjerici osudio Veljkov plan, nazivajući Ameriku "leglom imperijalizma". Prema njegovim riječima, napuštanje domovine u ovim trenucima ravno je izdaji. Oštro je upozorio Veljka da ga cijelo mjesto treba, naglašavajući da se onaj tko jednom ode u Ameriku više nikada ne vraća.