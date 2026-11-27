Iako pred kamerama često vladaju napetost, teške odluke i ozbiljni zapleti, iza kulisa situacija je znatno opuštenija i vedrija. Novi kadar sa snimanja koji je podijelio Ante Krstulović okupio je Anu Mariju Veselčić, Slavka Sobina, Luku Šegotu i samog Antu

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Na fotografiji objavljenoj na Instagram storyju glumci poziraju za stolom prekrivenim crveno-bijelim kariranim stolnjakom, u kostimima koji vjerno dočaravaju atmosferu pedesetih godina prošlog stoljeća. Dok se u kadrovima serije likovi često nalaze u sukobima ili pod velikim pritiskom, ovaj trenutak donosi sasvim drukčiju sliku – opušteno druženje i dobru zabavu u pauzi između snimanja.

icon-expand icon-close icon-close Ana Marija Veselčić, Slavko Sobin, Luka Šegota, Ante Krstulović, Divlje pčele FOTO: Instagram

Odlična kemija koja se osjeti i na ekranu

Kad se ekipa ovako dobro poveže iza kamera, to se često prepoznaje i u samim scenama. Kontrast između ozbiljnih dramskih situacija u priči i opuštene atmosfere na setu još jednom pokazuje koliko truda, ali i dobre volje stoji iza svakog snimljenog kadra.

icon-expand Krsto, Veljko, Kate, Stipan, Divlje pčele FOTO: RTL