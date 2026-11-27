Na fotografiji objavljenoj na Instagram storyju glumci poziraju za stolom prekrivenim crveno-bijelim kariranim stolnjakom, u kostimima koji vjerno dočaravaju atmosferu pedesetih godina prošlog stoljeća. Dok se u kadrovima serije likovi često nalaze u sukobima ili pod velikim pritiskom, ovaj trenutak donosi sasvim drukčiju sliku – opušteno druženje i dobru zabavu u pauzi između snimanja.
Odlična kemija koja se osjeti i na ekranu
Kad se ekipa ovako dobro poveže iza kamera, to se često prepoznaje i u samim scenama. Kontrast između ozbiljnih dramskih situacija u priči i opuštene atmosfere na setu još jednom pokazuje koliko truda, ali i dobre volje stoji iza svakog snimljenog kadra.
Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.