'Vi se mene ne sjećate?' Rajka suočila Stojana s najmračnijom tajnom iz prošlosti

Rajka se u Vrilu susrela licem u lice s muškarcem iz prošlosti, a njihov je razgovor otvorio stare rane

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Neugodan susret u Vrilu

Stojan je presreo Rajku u selu i odlučio je izravno pitati zašto se čudno ponaša u njegovom društvu. "Od jučer mi se čini da me nekako čudno gledate", rekao joj je, pokušavajući shvatiti njezinu hladnoću. Rajka ga je u nevjerici upitala zar je stvarno ne prepoznaje i odmah mu dala do znanja da neće tolerirati laži. "Vi se mene ne sjećate. Znamo se mi otprije", rekla je, dok je Stojan i dalje tvrdio da ne razumije o čemu govori i da ju je očito s nekim zamijenio.

Optužbe i bolna sjećanja

Rajka nije odustajala, a emocije su bile na vrhuncu. "Ne pravi se glup. Pogledaj me u oči i reci mi da me se ne sjećaš", odbrusila mu je, uvjerena da pred sobom stoji čovjek koji joj je uništio život.

icon-expand icon-close icon-close Rajka i Stojan, Divlje pčele FOTO: RTL

Kada je Stojan zatražio da mu kaže gdje su se točno sreli, Rajka mu je iznijela mučne detalje iz prošlosti. Podsjetila ga je na događaj u Konjicu, kada se ponudio da joj pomogne. "Plesalo se. Ja sam izgubila pojam o vrimenu, a onda si se ti ponudio da me vratiš doma u Vrilo u svojoj kočiji", izgovorila je Rajka s gorčinom.

Igra skrivača ili stvarni zaborav

Stojan je na to drsko negirao optužbe, tvrdeći da u to vrijeme uopće nije imao ni konja ni kočiju. Njegovo ponašanje ostavilo je mnoga pitanja otvorenima.

icon-expand Rajka, Stojan i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL