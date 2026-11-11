'Vi se mene ne sjećate?' Rajka suočila Stojana s najmračnijom tajnom iz prošlosti

Neugodan susret u Vrilu
Stojan je presreo Rajku u selu i odlučio je izravno pitati zašto se čudno ponaša u njegovom društvu. "Od jučer mi se čini da me nekako čudno gledate", rekao joj je, pokušavajući shvatiti njezinu hladnoću. Rajka ga je u nevjerici upitala zar je stvarno ne prepoznaje i odmah mu dala do znanja da neće tolerirati laži.
"Vi se mene ne sjećate. Znamo se mi otprije", rekla je, dok je Stojan i dalje tvrdio da ne razumije o čemu govori i da ju je očito s nekim zamijenio.
Optužbe i bolna sjećanja
Rajka nije odustajala, a emocije su bile na vrhuncu. "Ne pravi se glup. Pogledaj me u oči i reci mi da me se ne sjećaš", odbrusila mu je, uvjerena da pred sobom stoji čovjek koji joj je uništio život.
Kada je Stojan zatražio da mu kaže gdje su se točno sreli, Rajka mu je iznijela mučne detalje iz prošlosti. Podsjetila ga je na događaj u Konjicu, kada se ponudio da joj pomogne. "Plesalo se. Ja sam izgubila pojam o vrimenu, a onda si se ti ponudio da me vratiš doma u Vrilo u svojoj kočiji", izgovorila je Rajka s gorčinom.
Igra skrivača ili stvarni zaborav
Stojan je na to drsko negirao optužbe, tvrdeći da u to vrijeme uopće nije imao ni konja ni kočiju. Njegovo ponašanje ostavilo je mnoga pitanja otvorenima.
Je li Rajka pod utjecajem teške traume i stresa krivo zapamtila lice svog silovatelja ili se Stojan toga namjerno ne sjeća kako bi zaštitio svoj ugled u selu? Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju rasplet ove mračne situacije.
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