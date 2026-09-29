'Vi ste prvi rođaci, ista krv': Mirjana upozorila Terezu na odnos s Milanom

Mirjana je očito dugo čekala pravi trenutak za ovaj neugodan razgovor. Kako se iz snimke može jasno čuti, majka je odgađala suočavanje s Terezom sve dok se Milanovo zdravstveno stanje nije barem donekle stabiliziralo.
"Nisam htjela ništa govoriti dok sam bila uz Milana jer mu nije bilo dobro, ali sad kad mu je bolje, moramo razgovarati", jasno joj daje do znanja Mirjana. Nimalo ne okoliša te je izravno podsjeća na nepobitnu činjenicu koju mladi često u zanosu emocija pokušavaju potisnuti ili zaboraviti. "Hoćeš li da te podsjetim da ste vi prvi rođaci, ista krv?", pita je Mirjana, naglašavajući da se protiv te činjenice ne može apsolutno ništa napraviti i da društvena pravila tu ne ostavljaju prostor za raspravu.
Podsjetimo, Tereza i Milan već su ranije privukli pažnju svojom bliskošću koja je izazvala snažne reakcije unutar obitelji. Iako između njih postoje osjećaji koje je teško ignorirati, njihova obiteljska povezanost stavlja ih pred granicu koju okolina i njihovi najbliži smatraju nepremostivom.
Upravo zbog toga Mirjana odlučuje otvoriti ovu bolnu temu i pokušati spriječiti da emocije odvedu stvari u smjeru koji bi mogao imati teške posljedice za cijelu obitelj.
Tereza, svjesna težine majčinih riječi, brani se tvrdeći da to jako dobro zna te da je nije potrebno iznova podsjećati na ono što ni sama nije zaboravila. No, majci to nije dovoljno te traži potvrdu da i Milan shvaća gdje su točno postavljene granice u njihovom odnosu.
Dok Tereza pokušava ostati razumna i pokazati da je svjesna situacije, ostaje pitanje koliko dugo će moći potiskivati osjećaje prema Milanu. Mirjanine riječi da ih čekaju "crni dani" najavljuju nove izazove i pokazuju da će ova obiteljska tajna još dugo ostati jedan od najvećih izvora napetosti.
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