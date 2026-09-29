'Vi ste prvi rođaci, ista krv': Mirjana upozorila Terezu na odnos s Milanom

Mirjana je očito dugo čekala pravi trenutak za ovaj neugodan razgovor. Kako se iz snimke može jasno čuti, majka je odgađala suočavanje s Terezom sve dok se Milanovo zdravstveno stanje nije barem donekle stabiliziralo.

"Nisam htjela ništa govoriti dok sam bila uz Milana jer mu nije bilo dobro, ali sad kad mu je bolje, moramo razgovarati", jasno joj daje do znanja Mirjana. Nimalo ne okoliša te je izravno podsjeća na nepobitnu činjenicu koju mladi često u zanosu emocija pokušavaju potisnuti ili zaboraviti. "Hoćeš li da te podsjetim da ste vi prvi rođaci, ista krv?", pita je Mirjana, naglašavajući da se protiv te činjenice ne može apsolutno ništa napraviti i da društvena pravila tu ne ostavljaju prostor za raspravu.

Podsjetimo, Tereza i Milan već su ranije privukli pažnju svojom bliskošću koja je izazvala snažne reakcije unutar obitelji. Iako između njih postoje osjećaji koje je teško ignorirati, njihova obiteljska povezanost stavlja ih pred granicu koju okolina i njihovi najbliži smatraju nepremostivom.