Divlje pčele

Vice diže sidro? Nakon sukoba s Antom planira bijeg u Čile

Nakon turbulentnog odlaska Manuele, u obitelji Vukas strasti se ne smiruju. U središtu novog sukoba našli su se zet Vice i glava obitelji, Ante Vukas, a njihov okršaj prijeti razdorom koji bi mogao imati dalekosežne posljedice

15.04.2026 21:15

Čini se da je Vice odlučio iskoristiti napetu situaciju i od Ante Vukasa zatražiti ono što smatra da mu pripada u seriji 'Divlje pčele'

Okršaj zbog obećanog miraza

U izravnom i nimalo ugodnom razgovoru, Vice je zatražio isplatu miraza koji mu je obećan ulaskom u obitelj. "Želim da mi daš ono na što imam pravo," rekao je odlučno, dodavši kako se u Antinoj kući želi osjećati kao "svoj na svome", a ne samo kao gost.

Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL

Međutim, naišao je na zid. Ante Vukas, poznat po svojoj tvrdoj i nepopustljivoj naravi, glatko je odbio njegov zahtjev. Njegov odgovor bio je oštar i ponižavajući, jasno dajući Vici do znanja tko je gazda u kući. "Taj miraz ćeš ti i moja kćer dobiti kad ja sklopim oči zauvijek," odbrusio mu je Ante, dodavši cinično: "A kao što vidiš, još uvijek dišem."

Kako bi dodatno ponizio zeta, Ante mu je poručio da, ako mu se ne sviđaju pravila, uvijek može otići, baš poput njegove sestre. "Ako ti ne paše, uvijek možeš na brod", zaključio je razgovor, aludirajući na nedavni odlazak Vicine sestre u Južnu Ameriku.

Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Vicin plan: Je li bijeg u Čile rješenje ili manipulacija?

Ono što je Ante izrekao kao uvredu, Vice je odlučio pretvoriti u svoju novu strategiju. Poražen i uvrijeđen, okreće se supruzi Terezi, ali joj razgovor s ocem predstavlja u potpuno drugačijem svjetlu. Prikazujući sebe kao žrtvu, Vice joj objašnjava kako je shvatio da ga njezin otac nimalo ne poštuje i da u njihovoj kući očito nije dobrodošao.

"Ne samo da neće dati miraz, nego mi je sugerirao da bi nam pametnije bilo graditi zajednički život dolje kod mene doma," rekao je Terezi, vješto izvrćući Antine riječi. Na njezino zbunjeno pitanje gdje je to "kod njega doma", Vice ispaljuje kao iz topa: "U Čileu, Tereza. U Čileu."

Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovim potezom Vice stavlja Terezu pred gotov čin, najavljujući svoj odlazak i testirajući njezinu odanost. Ostaje otvoreno pitanje je li njegov plan zaista bijeg od obitelji u kojoj se osjeća odbačeno ili je to samo još jedan proračunati korak u njegovoj igri moći, kojom želi Terezu odvojiti od obitelji i osigurati potpunu kontrolu nad njom i njezinim nasljedstvom. Jedno je sigurno, drama u obitelji Vukas tek doseže svoj vrhunac.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Markovo srce u 'Divljim pčelama' je slomljeno!

Tko je Milanov otac? Teška tajna iz prošlosti konačno izlazi na vidjelo

Nova teorija gledatelja o Zori i novom liku 'Divljih pčela': 'Pojavio se u pravi trenutak!'

'Bojiš se jer znam svašta o tebi'! Sjećate li se ovog razgovora Mirjane i Ivice? Mogao bi biti ključ velike tajne

'Što se kuha kod Luce?' Ove žene 'Divljih pčela' drže sve konce u rukama

Uhvaćeni u lažima, ali Vice ima asa u rukavu: 'Vidio sam što si napravio Vukasu'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom