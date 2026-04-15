Vice diže sidro? Nakon sukoba s Antom planira bijeg u Čile

Nakon turbulentnog odlaska Manuele, u obitelji Vukas strasti se ne smiruju. U središtu novog sukoba našli su se zet Vice i glava obitelji, Ante Vukas, a njihov okršaj prijeti razdorom koji bi mogao imati dalekosežne posljedice

icon-close

Čini se da je Vice odlučio iskoristiti napetu situaciju i od Ante Vukasa zatražiti ono što smatra da mu pripada u seriji 'Divlje pčele'.

Okršaj zbog obećanog miraza

U izravnom i nimalo ugodnom razgovoru, Vice je zatražio isplatu miraza koji mu je obećan ulaskom u obitelj. "Želim da mi daš ono na što imam pravo," rekao je odlučno, dodavši kako se u Antinoj kući želi osjećati kao "svoj na svome", a ne samo kao gost.

Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL

Međutim, naišao je na zid. Ante Vukas, poznat po svojoj tvrdoj i nepopustljivoj naravi, glatko je odbio njegov zahtjev. Njegov odgovor bio je oštar i ponižavajući, jasno dajući Vici do znanja tko je gazda u kući. "Taj miraz ćeš ti i moja kćer dobiti kad ja sklopim oči zauvijek," odbrusio mu je Ante, dodavši cinično: "A kao što vidiš, još uvijek dišem." Kako bi dodatno ponizio zeta, Ante mu je poručio da, ako mu se ne sviđaju pravila, uvijek može otići, baš poput njegove sestre. "Ako ti ne paše, uvijek možeš na brod", zaključio je razgovor, aludirajući na nedavni odlazak Vicine sestre u Južnu Ameriku.

Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Vicin plan: Je li bijeg u Čile rješenje ili manipulacija?

Ono što je Ante izrekao kao uvredu, Vice je odlučio pretvoriti u svoju novu strategiju. Poražen i uvrijeđen, okreće se supruzi Terezi, ali joj razgovor s ocem predstavlja u potpuno drugačijem svjetlu. Prikazujući sebe kao žrtvu, Vice joj objašnjava kako je shvatio da ga njezin otac nimalo ne poštuje i da u njihovoj kući očito nije dobrodošao. "Ne samo da neće dati miraz, nego mi je sugerirao da bi nam pametnije bilo graditi zajednički život dolje kod mene doma," rekao je Terezi, vješto izvrćući Antine riječi. Na njezino zbunjeno pitanje gdje je to "kod njega doma", Vice ispaljuje kao iz topa: "U Čileu, Tereza. U Čileu."

Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL