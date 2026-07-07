Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Vice i Čavka više ne izgledaju isto! Omiljeni dvojac iz 'Divljih pčela' u novom izdanju: 'Vrcili su brci'

Iako su u seriji 'Divlje pčele' bili na suprotnim stranama, privatno ih veže dugogodišnje prijateljstvo i kumstvo

RTL.hr
07.07.2026 08:00

Pere Eranović i Davor Pavić, koje gledatelji pamte kao Vicu i Čavku, ponovno su razveselili pratitelje zajedničkom objavom na društvenim mrežama. Pere je na svom Instagramu podijelio nasmijani selfie sa svojim kumom Davorom, a obojica su pozirala zagrljeni i odlično raspoloženi.

Brkovi su otišli

Ono što je mnogima odmah zapelo za oko jest činjenica da su obojica obrijali prepoznatljive brkove koje su nosili tijekom snimanja serije 'Divlje pčele'. Umjesto televizijskog izgleda na koji su gledatelji navikli, pokazali su osvježeno, ljetno izdanje.

Pere je cijelu situaciju začinio dozom humora te uz fotografiju kratko napisao: "Vrcili su brci." Upravo je ta simpatična opaska izazvala osmijehe među njegovim pratiteljima.

Davor Pavić i Pere Eranović, Divlje pčele
Davor Pavić i Pere Eranović, Divlje pčele FOTO: Instagram

Prijateljstvo traje i izvan seta

Iako je u prvoj sezoni upravo Čavka usmrtio Vicu Radonića, zbog čega je Perin lik vrlo rano napustio radnju serije, privatno između dvojice glumaca vlada sasvim drugačija priča. Kumovi su i često provode vrijeme zajedno, a njihove zajedničke objave uvijek privuku pažnju obožavatelja.

Milan i Vice, Divlje pčele
Milan i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Publika s nestrpljenjem čeka nastavak

Dok Davora Pavića gledatelji očekuju u drugoj sezoni Divljih pčela', Pere Eranović nastavlja s drugim glumačkim projektima i redovito dijeli trenutke iz privatnog života na društvenim mrežama.

Njihov najnoviji selfie još je jednom pokazao da su, unatoč dramatičnom odnosu njihovih likova na ekranu, izvan kamera prije svega dobri prijatelji – a ovoga puta pažnju su ukrali i svojim potpuno novim, obrijanim izgledom.

davor pavić pere eranović milan čavka vice radonić divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Predivne i elegantne: Glumica Arija Rizvić pozirala s majkom i uputila joj najljepše riječi

Davor Pavić iz 'Divljih pčela' odlučio se na veliku ljetnu promjenu: Pokazao 'prije' i 'poslije'

Jesu li u rodu? Glumica Antonija Julija Blaće za RTL.hr progovorila o slavnoj imenjakinji: 'Iz istog smo mjesta, a malo je Blaća...'

Antonio Scarpa iz 'Divljih pčela' o najluđoj audiciji za RTL.hr: 'Plesao sam balet, ponekad moraš riskirati'

Predivna Lidija Kordić iz 'Divljih pčela' zablistala u Sarajevu: Razigranim izdanjem bodrila Zmajeve

Markantni Alan Blažević i Vladimir Posavec Tušek oduševili obožavatelje 'Divljih pčela': 'Evo me Badurina provozao svojim gliserom Savom'

Pročitaj na Net.hr
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete