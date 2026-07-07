Vice i Čavka više ne izgledaju isto! Omiljeni dvojac iz 'Divljih pčela' u novom izdanju: 'Vrcili su brci'

Pere Eranović i Davor Pavić, koje gledatelji pamte kao Vicu i Čavku, ponovno su razveselili pratitelje zajedničkom objavom na društvenim mrežama. Pere je na svom Instagramu podijelio nasmijani selfie sa svojim kumom Davorom, a obojica su pozirala zagrljeni i odlično raspoloženi.
Brkovi su otišli
Ono što je mnogima odmah zapelo za oko jest činjenica da su obojica obrijali prepoznatljive brkove koje su nosili tijekom snimanja serije 'Divlje pčele'. Umjesto televizijskog izgleda na koji su gledatelji navikli, pokazali su osvježeno, ljetno izdanje.
Pere je cijelu situaciju začinio dozom humora te uz fotografiju kratko napisao: "Vrcili su brci." Upravo je ta simpatična opaska izazvala osmijehe među njegovim pratiteljima.
Prijateljstvo traje i izvan seta
Iako je u prvoj sezoni upravo Čavka usmrtio Vicu Radonića, zbog čega je Perin lik vrlo rano napustio radnju serije, privatno između dvojice glumaca vlada sasvim drugačija priča. Kumovi su i često provode vrijeme zajedno, a njihove zajedničke objave uvijek privuku pažnju obožavatelja.
Publika s nestrpljenjem čeka nastavak
Dok Davora Pavića gledatelji očekuju u drugoj sezoni Divljih pčela', Pere Eranović nastavlja s drugim glumačkim projektima i redovito dijeli trenutke iz privatnog života na društvenim mrežama.
Njihov najnoviji selfie još je jednom pokazao da su, unatoč dramatičnom odnosu njihovih likova na ekranu, izvan kamera prije svega dobri prijatelji – a ovoga puta pažnju su ukrali i svojim potpuno novim, obrijanim izgledom.