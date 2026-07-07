Vice i Čavka više ne izgledaju isto! Omiljeni dvojac iz 'Divljih pčela' u novom izdanju: 'Vrcili su brci'

Pere Eranović i Davor Pavić , koje gledatelji pamte kao Vicu i Čavku, ponovno su razveselili pratitelje zajedničkom objavom na društvenim mrežama. Pere je na svom Instagramu podijelio nasmijani selfie sa svojim kumom Davorom, a obojica su pozirala zagrljeni i odlično raspoloženi.

Ono što je mnogima odmah zapelo za oko jest činjenica da su obojica obrijali prepoznatljive brkove koje su nosili tijekom snimanja serije 'Divlje pčele'. Umjesto televizijskog izgleda na koji su gledatelji navikli, pokazali su osvježeno, ljetno izdanje.

Pere je cijelu situaciju začinio dozom humora te uz fotografiju kratko napisao: "Vrcili su brci." Upravo je ta simpatična opaska izazvala osmijehe među njegovim pratiteljima.