Vice je razotkriven! Pravo ime mu je Zlatan, a obitelj Vukas neće ga se tako lako riješiti

Nakon što je Marko Vukas otkrio prevaru, suočio se s čovjekom koji je oženio njegovu sestru. Hladnokrvno i bez oklijevanja, samozvani Vice priznao je istinu. "Pravo ime mi je Zlatan", izjavio je, čime je potvrdio Markove sumnje. Marko, zgrožen drskošću i lažima, nije skrivao prijezir. "Ne samo da si pokvareno govno, nego si i lud. Vidio sam ja to odmah, odmah sam znao da s tobom nešto ne valja", rekao mu je, nesvjestan da je Zlatan bio spreman na ovaj trenutak.
Zlatan je zatim ispričao priču o svom prijateljstvu s pravim Vicom Radonićem, bogatim mladićem kojeg je opisao kao najbolju osobu koju je poznavao. Tvrdio je da su bili poput braće i da ga Viceovo bogatstvo nije nimalo pokvarilo. Prema njegovim riječima, nakon Viceove tragične smrti, osjećao je kao da mu je "pola srca nestalo". U tom stanju tuge, preuzimanje Viceovog identiteta i života činilo mu se kao jedini prirodan korak. "Nekako mi je bilo prirodno preuzeti njegovo ime, da preuzmem njegov cijeli život. Mislim da bi to i Vice želio", pravdao se Zlatan, pokušavajući svoju prevaru prikazati kao čin odanosti preminulom prijatelju.
Ucjena umjesto kajanja
Međutim, Markove nade da će se lako riješiti prevaranta brzo su se rasplinule. Zlatan nije bio samo običan lažov, već proračunati ucjenjivač koji je iskoristio svoje vrijeme u kući Vukasovih da prikupi inkriminirajuće informacije. Kada mu je Marko zaprijetio, Zlatan je otkrio svoje pravo lice i adute koje drži u rukavu.
"Ako mi se išta dogodi, moji prijatelji šalju pisma na miliciju, na ministarstvo, u novine", zaprijetio je. "Pisma u kojima sve što ste vi Vukasi ilegalno napravili stoji detaljno opisano i potkrijepljeno jasnim dokazima."
Popis ilegalnih radnji bio je dug i zastrašujuć: zastrašivanja, ucjene, prevare, podmetanje krivotvorenih nacrta vlastitom bratu, podmetnuti požari koji su uništili pola mjesta, pa čak i "neke sumnjive smrti". Zlatan je jasno dao do znanja da, dok bi on za lažno predstavljanje mogao dobiti tek nekoliko godina zatvora, obitelj Vukas bi ostala bez ičega.
Tko koga drži u šaci?
U jednom trenutku, moć se u potpunosti prebacila sa žrtve na predatora. Marko, do tada uvjeren da drži situaciju pod kontrolom, shvatio je da je upao u pomno isplaniranu zamku. "Što misliš zašto mi je tvoj ćaća dao toliki miraz? Zato da me ušutka, jer zna koliko mogu postati opasan za vas", objasnio je Zlatan.
Postavio je Marku ultimatum: mora mu omogućiti da unovči sestrinu miraz, nakon čega će zauvijek nestati iz njihovih života. U protivnom, dokazi o kriminalnim djelima obitelji Vukas bit će poslani na sve relevantne adrese. "I sad te ja pitam, tko tu koga drži u šaci?", cinično je zaključio, ostavljajući Marka bez izbora.
Marko je sada primoran šutjeti i surađivati s čovjekom koji je prevario njegovu obitelj. Zlatanov podli plan je uspio, a on se, kako je i sam rekao, savršeno uklopio u kuću punu tajni i laži. Pitanje koje ostaje jest hoće li obitelj Vukas uspjeti pronaći izlaz iz mreže koju je ispleo opasni prevarant ili će njihovo carstvo, izgrađeno na sumnjivim temeljima, biti uništeno do kraja.