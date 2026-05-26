Vice je razotkriven! Pravo ime mu je Zlatan, a obitelj Vukas neće ga se tako lako riješiti

Čovjek poznat kao Vice Radonić, koji se vjenčanjem uvukao u obitelj Vukas, zapravo je vješti prevarant po imenu Zlatan. Njegovo razotkrivanje nije donijelo olakšanje, već je Marku Vukasu i njegovoj obitelji donijelo novu, još opasniju prijetnju

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Nakon što je Marko Vukas otkrio prevaru, suočio se s čovjekom koji je oženio njegovu sestru. Hladnokrvno i bez oklijevanja, samozvani Vice priznao je istinu. "Pravo ime mi je Zlatan", izjavio je, čime je potvrdio Markove sumnje. Marko, zgrožen drskošću i lažima, nije skrivao prijezir. "Ne samo da si pokvareno govno, nego si i lud. Vidio sam ja to odmah, odmah sam znao da s tobom nešto ne valja", rekao mu je, nesvjestan da je Zlatan bio spreman na ovaj trenutak. Zlatan je zatim ispričao priču o svom prijateljstvu s pravim Vicom Radonićem, bogatim mladićem kojeg je opisao kao najbolju osobu koju je poznavao. Tvrdio je da su bili poput braće i da ga Viceovo bogatstvo nije nimalo pokvarilo. Prema njegovim riječima, nakon Viceove tragične smrti, osjećao je kao da mu je "pola srca nestalo". U tom stanju tuge, preuzimanje Viceovog identiteta i života činilo mu se kao jedini prirodan korak. "Nekako mi je bilo prirodno preuzeti njegovo ime, da preuzmem njegov cijeli život. Mislim da bi to i Vice želio", pravdao se Zlatan, pokušavajući svoju prevaru prikazati kao čin odanosti preminulom prijatelju.

icon-expand Vice Radonić (Zlatan), Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ucjena umjesto kajanja

Međutim, Markove nade da će se lako riješiti prevaranta brzo su se rasplinule. Zlatan nije bio samo običan lažov, već proračunati ucjenjivač koji je iskoristio svoje vrijeme u kući Vukasovih da prikupi inkriminirajuće informacije. Kada mu je Marko zaprijetio, Zlatan je otkrio svoje pravo lice i adute koje drži u rukavu. "Ako mi se išta dogodi, moji prijatelji šalju pisma na miliciju, na ministarstvo, u novine", zaprijetio je. "Pisma u kojima sve što ste vi Vukasi ilegalno napravili stoji detaljno opisano i potkrijepljeno jasnim dokazima." Popis ilegalnih radnji bio je dug i zastrašujuć: zastrašivanja, ucjene, prevare, podmetanje krivotvorenih nacrta vlastitom bratu, podmetnuti požari koji su uništili pola mjesta, pa čak i "neke sumnjive smrti". Zlatan je jasno dao do znanja da, dok bi on za lažno predstavljanje mogao dobiti tek nekoliko godina zatvora, obitelj Vukas bi ostala bez ičega.

icon-expand Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Pravi Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL

Tko koga drži u šaci?