Vice odlazi iz Vrila! 'Prenesite Anti moje najiskrenije pozdrave'

Rastanak se odigrao u hladnoj atmosferi stare štale, gdje je umjesto suza i pozdrava na stolu stajao zahtjev za razvod braka i torba puna novca, pečat na priču o izdaji, pohlepi i bijegu

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Scena koja je označila kraj Vicinog boravka u Vrilu bila je sve samo ne prijateljska. Milan i Marko doveli su ga u štalu kako bi osigurali da se njihov dogovor ispoštuje do posljednjeg slova. "Hajde da se i tebe jedanput zauvijek riješimo", poručio je Milan bez okolišanja, jasno dajući do znanja da Vicin odlazak nije stvar izbora, već prisile.

Hladan rastanak u štali

No, Vice se nije dao smesti. S pobjedničkim osmijehom na licu, kao da je upravo on izvukao deblji kraj, uzvratio je provokacijom. "Čemu to ushićenje? Ja odlazim s torbom punom Vukasovih para", rekao je, pokazujući da ga nimalo ne pogađa što ga tjeraju. Za njega je ovo bio trijumfalan bijeg s plijenom koji će mu osigurati novi početak, daleko od obitelji koju je izdao.

icon-expand Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Potpis na razvod i pismo za Terezu

Kako bi osigurali da se Vice više nikada ne vrati, Milan i Marko postavili su jasne uvjete. Prije dolaska u štalu, Vice je morao ostaviti oproštajno pismo svojoj supruzi Terezi, u kojem joj je, kako je i sam potvrdio, predao i zahtjev za razvod braka. Posljednji čin bio je njegov potpis na dokumente koji su i službeno okončali tu mučnu epizodu. "Potpiši, pa da završimo ovu muku", nestrpljivo je naredio Milan. Nakon što je obavio i tu posljednju formalnost, Vice se zadovoljno oprostio od braće. "Momci moji, sve je dobro što se dobro svrši", poručio im je, stavljajući potpis na papire i simbolično na svoj prijašnji život.

icon-expand Milan i Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

Posljednje prijetnje i poruka za Antu

Iako je dogovor postignut, braća mu nisu dopustila odlazak bez posljednjeg upozorenja. Bilo im je ključno osigurati da ga više nikada ne sretnu. "Da te ne sretnemo slučajno" i "da nisi više nikad zakoračio u Vrilo", odzvanjale su njihove prijetnje štalom. Vice je, međutim, ostao hladan na njihove riječi. Uvjeren u svoju pobjedu, s prijezirom je odbacio svaku pomisao na povratak. "Ne moraš se toga bojati, Milane. Vrilo me više nikad neće vidjeti", odbrusio je, zadajući posljednji udarac mjestu i ljudima koje napušta. Za kraj, poslao je i ciničnu poruku njihovu ocu: "Prenesite Anti moje najiskrenije pozdrave."

icon-expand Vice, Divlje pčele FOTO: RTL