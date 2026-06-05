Vice Radonić stradao je od Milanove ruke, život mu je okončan na korak do slobode

Nakon što je pod prisilom potpisao papire za razvod od Tereze, Vice Radonić vjerovao je da je njegov put prema izlazu otvoren. S novcem u kovčegu, planirao je zauvijek napustiti mjesto i sve probleme ostaviti iza sebe. No, njegove nade raspršio je Milan Čavka, koji ga je presreo i odveo na zabačeno mjesto s unaprijed pripremljenim planom. Milanova namjera bila je jasna od samog početka: ovo nije bila prijetnja, već egzekucija.

Suočen s čovjekom koji mu je već iskopao grob, Vice je pokušao apelirati na ono malo ljudskosti što je u Milanu možda ostalo. U očaju ga je podsjetio na njihovu zajedničku, tešku prošlost. "Obojica smo siročad i morali smo se rukama i nogama boriti da bi preživjeli. Ti znaš kako je to", govorio je slomljenim glasom, nadajući se da će probuditi suosjećanje. Njegove riječi, međutim, nisu dotakle Milana, čija je odluka bila konačna i neopoziva.

Kako je vrijeme odmicalo, Vicon očaj samo je rastao. Nudio je novac, obećavajući Milanu sve što posjeduje. "Dat ću ti pare, dat ću ti šta god hoćeš, samo razmisli, barem", preklinjao je, no Milan je ostao nijem na njegove ponude. Tada je Vice posegnuo za posljednjim adutom, zaklinjući se da će nestati i da ga više nitko nikada neće vidjeti. "Pusti me da pobjegnem, neću nikome ni riječ reći. Obećajem ti, kunem ti se svojom mrtvom materom", jecao je.

No, Milanova osveta bila je pomno planirana i ništa ga nije moglo zaustaviti. S prezirom je gledao čovjeka koji se pred njim slamao. "Vidi ga, cvili k'o pas", rekao je Milan, otkrivajući koliko je dugo čekao ovaj trenutak. "Razmišljao sam ja o ovome, Vice moj. Nemaš pojma koliko dugo." Svoje namjere potvrdio je pokazavši na svježe iskopanu rupu: "Cili dan sam kopa. Samo za te."

Prije nego što je zauvijek ušutkao Vicu, Milan mu je izrekao brutalnu presudu koja je sažela svu njegovu mržnju: "Kako si živio, tako ćeš i umrijeti. Kao pas." Posljednje što je Vice čuo bile su Milanove riječi koje su potvrdile da ga nitko neće tražiti: "Nećete više nikad vidjeti." Tim činom Milan Čavka nije samo okončao jedan život, već je i sam zakoračio putem s kojeg nema povratka.