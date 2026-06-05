Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Vice Radonić stradao je od Milanove ruke, život mu je okončan na korak do slobode

Plan Vice Radonića za bijeg završio je na najtragičniji mogući način. Umjesto slobode, dočekala ga je smrtonosna zasjeda koju mu je pripremio Milan Čavka

RTL.hr
05.06.2026 21:30

Nakon što je pod prisilom potpisao papire za razvod od Tereze, Vice Radonić vjerovao je da je njegov put prema izlazu otvoren. S novcem u kovčegu, planirao je zauvijek napustiti mjesto i sve probleme ostaviti iza sebe. No, njegove nade raspršio je Milan Čavka, koji ga je presreo i odveo na zabačeno mjesto s unaprijed pripremljenim planom. Milanova namjera bila je jasna od samog početka: ovo nije bila prijetnja, već egzekucija. 

Bijeg koji se pretvorio u put bez povratka

Suočen s čovjekom koji mu je već iskopao grob, Vice je pokušao apelirati na ono malo ljudskosti što je u Milanu možda ostalo. U očaju ga je podsjetio na njihovu zajedničku, tešku prošlost. "Obojica smo siročad i morali smo se rukama i nogama boriti da bi preživjeli. Ti znaš kako je to", govorio je slomljenim glasom, nadajući se da će probuditi suosjećanje. Njegove riječi, međutim, nisu dotakle Milana, čija je odluka bila konačna i neopoziva.

Vice Radonić, Divlje pčele
Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL
Vice i Milan, Divlje pčele
Vice i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

"Kako si živio, tako ćeš i umrijeti. Kao pas"

Kako je vrijeme odmicalo, Vicon očaj samo je rastao. Nudio je novac, obećavajući Milanu sve što posjeduje. "Dat ću ti pare, dat ću ti šta god hoćeš, samo razmisli, barem", preklinjao je, no Milan je ostao nijem na njegove ponude. Tada je Vice posegnuo za posljednjim adutom, zaklinjući se da će nestati i da ga više nitko nikada neće vidjeti. "Pusti me da pobjegnem, neću nikome ni riječ reći. Obećajem ti, kunem ti se svojom mrtvom materom", jecao je.

Vice Radonić, Divlje pčele
Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL

No, Milanova osveta bila je pomno planirana i ništa ga nije moglo zaustaviti. S prezirom je gledao čovjeka koji se pred njim slamao. "Vidi ga, cvili k'o pas", rekao je Milan, otkrivajući koliko je dugo čekao ovaj trenutak. "Razmišljao sam ja o ovome, Vice moj. Nemaš pojma koliko dugo." Svoje namjere potvrdio je pokazavši na svježe iskopanu rupu: "Cili dan sam kopa. Samo za te."

Prije nego što je zauvijek ušutkao Vicu, Milan mu je izrekao brutalnu presudu koja je sažela svu njegovu mržnju: "Kako si živio, tako ćeš i umrijeti. Kao pas." Posljednje što je Vice čuo bile su Milanove riječi koje su potvrdile da ga nitko neće tražiti: "Nećete više nikad vidjeti." Tim činom Milan Čavka nije samo okončao jedan život, već je i sam zakoračio putem s kojeg nema povratka.

divlje pčele vice radonić divlje pčele pere eranović milan čavka divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!

Marijana Batinić povela chefove na set 'Divljih pčela' i otkrila tajne sa snimanja

Slomljen od krivnje, Veljko krivi sebe za nezamislivu stvar

Je li ovo kraj? Milan Čavka nudi bogatstvo za kuću Vice Radonića, ali iza svega se krije jedan uvjet

Istraga se sužava, a Tomi Domazetu vrijeme istječe

Iako ih je tragedija ponovno zbližila, Zora i Cvita više nikada neće biti ono što su bile

Pročitaj na Net.hr
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio