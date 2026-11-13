Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Vijest o pomilovanju u novinama: Slavi se Katarinin povratak kući

Nakon dugih godina neizvjesnosti, vijest o oslobađajućoj presudi i pomilovanju Katarine Runje napokon je osvanula u novinama. Njezina žrtva i hrabrost donijele su joj toliko željenu slobodu, a mještani s oduševljenjem dočekuju njezin povratak.

RTL.hr
13.11.2026 14:00

Herojski čin na naslovnicama

Novinski članci puni su hvale za hrabru Katarinu, ističući kako je njezino pomilovanje rezultat herojskog čina spašavanja života. Službeno priopćenje nadležnih organa koje prenosi tisak potvrđuje da je predsjednik donio odluku o ukidanju njezine doživotne kazne, a radosna vijest brzo se proširila cijelim Vrilom.

Radost i pripreme

Posebno su sretni Jakov i njezina sestra Cvita koji ne kriju suze radosnice zbog ovakvog raspleta događaja. Jakov je uz Katarinu u bolničkoj sobi, ohrabrujući je dok zajedno planiraju sretan povratak u njezin dom.

Iako je Katarina u početku osjećala strah od ponovnog uklapanja u društvo, golema podrška njezinih najbližih dala joj je vjetar u leđa. U kući se već naveliko čisti i priprema teren kako bi junakinju dočekali na najbolji mogući način.

Katarina i Jakov, Divlje pčele
Katarina i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Sretan završetak

Topla atmosfera zavladala je među mještanima koji na svakom koraku razmjenjuju novinske retke o hrabrom činu i predsjednikovom ukazu. Svi su složni u jednom, a to je da je Katarina zaslužila svoju slobodu i priliku za novi početak.

Radost se osjeća u svakom kutku sela i nitko ne može sakriti oduševljenje što se napokon vraća kući među svoje voljene.

Cvita, Karmela i Katarina, Divlje pčele
Cvita, Karmela i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Napeta, ali dirljiva priča ponovno dokazuje da dobro pobjeđuje zla vremena. Može li Katarina napokon zatvoriti mračno poglavlje i započeti novi, sretniji život?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele katarina runje
Divlje pčele

Katarina se bori sa lošim sjećanjima: 'Ne znam hoću li moći zacijeliti'

Moglo bi te zanimati

Uvijek odlična atmosfera! Ovako izgledaju druženja glumačke ekipe na setu 'Divljih pčela'

Tereza otvorila dušu Nikoli: Napokon sam našla čovjeka kojeg mogu zavoljeti

Stojan kod Vukasovih o odgoju kćeri Domenike: Otkrio zašto se nije ponovno oženio

General Carević najavio pomilovati Katarinu: 'Ne vraćaš se u zatvor, ideš kući na slobodu'

Marko Vukas u ljubavnom trokutu? Ispred njega zaručnica Domenika, a u mislima Zora Runje

Cvita i Johnny poljubili se u polju: Je li za sve kriva droga?

Pročitaj na Net.hr
Dino Merlin za jednu noć uzima pravo bogatstvo: Evo koliko će dobiti Rozga, Jozinović i ostali
Frankie Muniz progovorio nakon stravičnog sudara: 'Zahvalan sam što uopće mogu hodati'
S 21 godinom uselila Hefneru u vilu: Bila je njegova glavna djevojka, a onda razotkrila sve
Trener Edo nakon teške ozljede nije mogao hodati: 'Kretanje nije fitness, kretanje je sloboda'
Alka Vuica progovorila o unuku pa priznala: 'Vežem 'crveni' konac oko njega'
Emotivni susret Cvite i Kate i veliko Markovo obećanje Zori
Meri Smajo pokazala fotografije iz mladosti pa poručila: 'Uvijek sam išla kontra trendova'
Baka Prase pred nadležnima zbog lažnog uhićenja, molio da protiv njega ne bude podnesena prijava?
Naoružani muškarci provalili u dom glumca Chrisa Hemswortha: Ukrali veliku vrijednost
Policija istražuje nove navode protiv Russella Branda, javilo se još nekoliko osoba