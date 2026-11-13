Vijest o pomilovanju u novinama: Slavi se Katarinin povratak kući

Novinski članci puni su hvale za hrabru Katarinu, ističući kako je njezino pomilovanje rezultat herojskog čina spašavanja života. Službeno priopćenje nadležnih organa koje prenosi tisak potvrđuje da je predsjednik donio odluku o ukidanju njezine doživotne kazne, a radosna vijest brzo se proširila cijelim Vrilom.

Posebno su sretni Jakov i njezina sestra Cvita koji ne kriju suze radosnice zbog ovakvog raspleta događaja. Jakov je uz Katarinu u bolničkoj sobi, ohrabrujući je dok zajedno planiraju sretan povratak u njezin dom.

Iako je Katarina u početku osjećala strah od ponovnog uklapanja u društvo, golema podrška njezinih najbližih dala joj je vjetar u leđa. U kući se već naveliko čisti i priprema teren kako bi junakinju dočekali na najbolji mogući način.