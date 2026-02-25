Više je interpretacija ovog čina Tome Domazeta: Evo što bi spaljena fotografija mogla značiti

Scena Tome Domazeta u posljednjoj epizodi 'Divljih pčela' otvorila je ozbiljna pitanja o njegovim stvarnim motivima. Mirjana je prvi put potpuno ogoljena, bez manipulacije i bez kontrole. Dolazi povrijeđena i očito još uvijek emotivno vezana. Toma joj, međutim, bez zadrške govori da je među njima sve završeno i da voli Katu. Ne ostavlja prostor za dvosmislenost niti za nadu. Ta hladna jasnoća Mirjanu pogađa snažnije od svega što je dosad doživjela, a gledatelji je prvi put vide slomljenu i u suzama.
Fotografije koje je skrivao
No prava napetost dolazi nakon tog susreta.
Kad ostane sam, Toma iz ladice uzima kuvertu s fotografijama Mirjane. Riječ je o slikama nastalim nakon njihovih intimnih trenutaka, na kojima ona spava, a koje je snimio bez njezina znanja. Već sama činjenica da ih je čuvao otvara pitanje što mu zapravo znače. Gleda ih, zadržava se na njima, a zatim uzima upaljač i zapali kut jedne fotografije. Plamen zahvati rub, ali Toma ga nakon nekoliko sekundi ugasi. Fotografija ostaje nagorjela, ali ne i uništena. Potom ih vraća u kuvertu.
Zatvara poglavlje
Prvo tumačenje ide u smjeru simbolike i zatvaranja poglavlja. Toma je upravo jasno rekao Mirjani da je voli Katu i da je njihov odnos gotov. Moguće je da je spaljeni kut svojevrsni znak prekida, pokušaj da sam sebi potvrdi da je odlučio i da nema povratka. Fotografije su dio prošlosti, a taj nagorjeli rub mogao bi označavati kraj afere i emotivne zavrzlame koja ga je dugo pratila.
Ili ga ipak boli?
Druga teorija sugerira da situacija ipak nije tako jednostavna. Da je Toma potpuno ravnodušan, fotografije bi nestale u pepelu. Umjesto toga, on ih promatra, zastaje i ne uništava ih do kraja. To može upućivati na unutarnji konflikt i na činjenicu da, unatoč odluci da bude s Katarinom, dio prošlosti s Mirjanom još uvijek nosi težinu. Gledanje tih slika može značiti da se prisjeća svega što su prošli i da mu nije svejedno, čak i ako to ne želi priznati.
Fotografije kao oružje
Treća, mnogo mračnija teorija odnosi se na mogućnost da fotografije nisu samo uspomena, nego potencijalno sredstvo pritiska. Toma ih nije bacio niti uništio, već ih je uredno vratio u kuvertu. Ako ih je spreman čuvati, postavlja se pitanje planira li ih jednog dana iskoristiti. U svijetu Divljih pčela odnosi su često isprepleteni interesima, ponosom i osvetom, pa ideja da fotografije postanu oružje u budućem sukobu nije nemoguća.
Zašto ih nije spalio do kraja?
Postoji i četvrta opcija - da je scena najava većeg zapleta u kojem će upravo te fotografije imati ključnu ulogu. Možda Toma pokušava zaštititi sebe, možda se osigurava za situaciju u kojoj bi Mirjana mogla reagirati impulzivno nakon odbijanja, a možda je riječ o nečemu što još uvijek ne vidimo.
Ono što je sigurno jest da ova scena nije ubačena bez razloga. Toma je jasno izabrao Katarinu, ali način na koji postupa s Mirjaninom prošlošću pokazuje da priča među njima još nije potpuno zatvorena. Fotografije su ostale. I dok god postoje, postoji i mogućnost da se ta prošlost ponovno vrati na način koji nitko ne očekuje.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.