Više je interpretacija ovog čina Tome Domazeta: Evo što bi spaljena fotografija mogla značiti

Nakon što je Mirjana doznala da je zaprosio Katarinu, odlučila je doći k njemu i suočiti ga s istinom. Ono što je uslijedilo bio je jedan od najemotivnijih susreta njih dvoje dosad

icon-close

Scena Tome Domazeta u posljednjoj epizodi 'Divljih pčela' otvorila je ozbiljna pitanja o njegovim stvarnim motivima. Mirjana je prvi put potpuno ogoljena, bez manipulacije i bez kontrole. Dolazi povrijeđena i očito još uvijek emotivno vezana. Toma joj, međutim, bez zadrške govori da je među njima sve završeno i da voli Katu. Ne ostavlja prostor za dvosmislenost niti za nadu. Ta hladna jasnoća Mirjanu pogađa snažnije od svega što je dosad doživjela, a gledatelji je prvi put vide slomljenu i u suzama.

Fotografije koje je skrivao

No prava napetost dolazi nakon tog susreta. Kad ostane sam, Toma iz ladice uzima kuvertu s fotografijama Mirjane. Riječ je o slikama nastalim nakon njihovih intimnih trenutaka, na kojima ona spava, a koje je snimio bez njezina znanja. Već sama činjenica da ih je čuvao otvara pitanje što mu zapravo znače. Gleda ih, zadržava se na njima, a zatim uzima upaljač i zapali kut jedne fotografije. Plamen zahvati rub, ali Toma ga nakon nekoliko sekundi ugasi. Fotografija ostaje nagorjela, ali ne i uništena. Potom ih vraća u kuvertu.

icon-expand Fotografije Mirjane Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Zatvara poglavlje

Prvo tumačenje ide u smjeru simbolike i zatvaranja poglavlja. Toma je upravo jasno rekao Mirjani da je voli Katu i da je njihov odnos gotov. Moguće je da je spaljeni kut svojevrsni znak prekida, pokušaj da sam sebi potvrdi da je odlučio i da nema povratka. Fotografije su dio prošlosti, a taj nagorjeli rub mogao bi označavati kraj afere i emotivne zavrzlame koja ga je dugo pratila.

icon-expand Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Ili ga ipak boli?

Druga teorija sugerira da situacija ipak nije tako jednostavna. Da je Toma potpuno ravnodušan, fotografije bi nestale u pepelu. Umjesto toga, on ih promatra, zastaje i ne uništava ih do kraja. To može upućivati na unutarnji konflikt i na činjenicu da, unatoč odluci da bude s Katarinom, dio prošlosti s Mirjanom još uvijek nosi težinu. Gledanje tih slika može značiti da se prisjeća svega što su prošli i da mu nije svejedno, čak i ako to ne želi priznati.

icon-expand Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Fotografije kao oružje

Treća, mnogo mračnija teorija odnosi se na mogućnost da fotografije nisu samo uspomena, nego potencijalno sredstvo pritiska. Toma ih nije bacio niti uništio, već ih je uredno vratio u kuvertu. Ako ih je spreman čuvati, postavlja se pitanje planira li ih jednog dana iskoristiti. U svijetu Divljih pčela odnosi su često isprepleteni interesima, ponosom i osvetom, pa ideja da fotografije postanu oružje u budućem sukobu nije nemoguća.

icon-expand Mirjana i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Zašto ih nije spalio do kraja?