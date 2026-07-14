Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Vjenčali su se Jelena Perčin i Ante Gelo! Najelegantniji par domaće scene izrekao sudbonosno 'da'

Domaća scena slavi ljubav jedne od svojih najotmjenijih priča, poznata glumica Jelena Perčin i proslavljeni glazbenik Ante Gelo izrekli su svoje sudbonosno 'da' i službeno uplovili u bračnu luku

RTL.hr
14.07.2026 14:28

Sretnu vijest o vjenčanju ovog prekrasnog para potvrdio je za Net.hr izvor blizak mladencima, čime su dugogodišnja šuškanja i službeno dobila svoj najljepši i najsretniji nastavak.

Intimno slavlje u krugu najbližih

Ljubavna priča 45-godišnje glumice i 51-godišnjeg glazbenog virtuoza oduvijek je bila lišena potrebe za velikom pompom, pa je u tom duhu protekao i njihov najvažniji dan. Prema saznanjima koja donosi Net.hr, par se vjenčao na intimnoj ceremoniji. Odlučili su ovaj sudbonosni trenutak proslaviti u potpunom miru, okruženi isključivo najužim članovima obitelji i najbliskijim prijateljima koji su svjedočili njihovom bračnom zavjetu.

Jelena Perčin, Ante Gelo
Jelena Perčin, Ante Gelo FOTO: Davor Puklavec - PIXSELL

Od tajnovitosti do dubrovačkih ulica

Iako su na samom početku uložili velik trud kako bi svoj privatni život i duboku povezanost sačuvali daleko od oštrog oka kamera, sudbina je imala drugačije planove. Sve se javno promijenilo potkraj 2025. godine, kada su snimljeni u strastvenom poljupcu tijekom dočeka Nove godine u Dubrovniku, što je bila konačna potvrda njihove romanse. Danas novopečeni supružnici svoju sreću više ne skrivaju od javnosti - redovito se pojavljuju ruku pod ruku na društvenim događanjima, a povremeno pokoji zajednički trenutak ponosno podijele i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

jelena perčin ante gelo vjenčanje
Moglo bi te zanimati

Oni su najotmjeniji par na sceni: Ovo je ljubavna priča Jelene Perčin i Ante Gele

Jelena Perčin i Ante Gelo zajedno pozirali u avionu, jedan je detalj privukao pažnju

Davor Pavić podijelio fotku s Jelenom Perčin sa seta 'Divljih pčela': 'Mama i sin idu na pauzu'

Jelena Perčin otkrila što ju je najviše iznenadilo u Dallasu: 'Očekivala sam Divljih zapad, ali...'

Jelena Perčin i Ante Gelo bodrili Vatrene iz srca Teksasa: Omiljeni par javio se sa Svjetskog prvenstva!

Jelena Perčin i Ante Gelo u elegantnom izdanju: Rajka iz Divljih pčela' i autor glazbe koja je obilježila sezonu

Pročitaj na Net.hr
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica