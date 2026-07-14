Vjenčali su se Jelena Perčin i Ante Gelo! Najelegantniji par domaće scene izrekao sudbonosno 'da'

Ljubavna priča 45-godišnje glumice i 51-godišnjeg glazbenog virtuoza oduvijek je bila lišena potrebe za velikom pompom, pa je u tom duhu protekao i njihov najvažniji dan. Prema saznanjima koja donosi Net.hr, par se vjenčao na intimnoj ceremoniji. Odlučili su ovaj sudbonosni trenutak proslaviti u potpunom miru, okruženi isključivo najužim članovima obitelji i najbliskijim prijateljima koji su svjedočili njihovom bračnom zavjetu.

Iako su na samom početku uložili velik trud kako bi svoj privatni život i duboku povezanost sačuvali daleko od oštrog oka kamera, sudbina je imala drugačije planove. Sve se javno promijenilo potkraj 2025. godine, kada su snimljeni u strastvenom poljupcu tijekom dočeka Nove godine u Dubrovniku, što je bila konačna potvrda njihove romanse. Danas novopečeni supružnici svoju sreću više ne skrivaju od javnosti - redovito se pojavljuju ruku pod ruku na društvenim događanjima, a povremeno pokoji zajednički trenutak ponosno podijele i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.