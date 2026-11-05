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Divlje pčele

Vladimir Posavec Tušek i Alen Šalinović pozirali na setu 'Divljih pčela': 'Dobro jutro Sikiracijo'

Glumci Vladimir Posavec Tušek i Alen Šalinović, koje gledatelji RTL-ove serije 'Divlje pčele' prate u ulogama Ranka Badurine i Jerka Sikirice, dobro raspoloženje sa seta podijelili su i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama

RTL.hr
05.11.2026 11:39

Između snimanja scena glumački kolege pronašli su trenutak za zajedničku fotografiju, a simpatičan prizor završio je na Instagramu uz kratku poruku: Dobro jutro Sikiracijo."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Fotografija je pokazala opušteniju stranu snimanja popularne RTL-ove serije, daleko od napetosti i dramatičnih odnosa koje njihovi likovi proživljavaju pred kamerama.

Jerko i Ranko, Divlje pčele
Jerko i Ranko, Divlje pčele FOTO: Instagram

Vladimir Posavec Tušek u 'Divljim pčelama' utjelovljuje generala Ranka Badurinu, dok Alen Šalinović igra milicajca Jerka Sikiricu. Njihovi su likovi dio svijeta prepunog obiteljskih sukoba, tajni, ljubavi i borbe za moć, a njihove priče dodatno oblikuju odnose među stanovnicima mjesta u kojem se odvija radnja serije.

Posavec Tušek i Šalinović iza sebe imaju bogato glumačko iskustvo, a u 'Divljim pčelama' gledateljima donose dva upečatljiva i karakterno različita lika. I dok je pred kamerama atmosfera često ozbiljna, fotografija sa seta pokazuje da između scena ne nedostaje dobre energije i kolegijalnog raspoloženja.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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