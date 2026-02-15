Vraća li se Krsto Luci i može li mu oprostiti izdaju?

Seoskim putovima ponovno odjekuje zvuk harmonike, a poznata melodija nosi poruku namijenjenu samo jednim ušima. Krsto, odbjegli glazbenik i čovjek burne prošlosti, vratio se, a čini se kako je njegova jedina misija pomiriti se s voljenom Lucom

Dok je Toma Domazet, zaokupljen vlastitim problemima i potragom za tajanstvenom gatarom, prolazio selom, iznenadio ga je poznati zvuk. Na putu je bio Krsto, s harmonikom, pjevajući pjesmu koja je očito bila više od obične zabave. Stihovi "U kolu se dade Luce, janje moje bijelo... Luce, Luce moja", nisu bili samo dio repertoara putujućeg svirača, već jasan i glasan vapaj upućen ženi koja ga je izbacila iz svog života. Ovaj javni izljev osjećaja u seriji 'Divlje pčele' nije slučajan. Veza između Luce i Krste završila na buran i bolan način. Njegov šarm i glazbeni talent nisu bili dovoljni da sakriju istinu o dvostrukom životu koji je vodio.

Podsjetnik na gorke laži

Podsjetimo, idila je prekinuta kada je Luce otkrila šokantnu istinu. Njezin Krsto, s kojim je bila u braku, ne samo da je imao zaručnicu u drugom mjestu, već i dijete iz prvog, nikad spomenutog braka. Slomljenog srca i izdana, Luce ga je bez oklijevanja izbacila iz kuće i srca, odlučna da više nikada ne podlegne njegovim čarima. Njegov izgovor da je "muzičarima kuća drum" nije bio dovoljan da opravda toliku prevaru. Činilo se da je priča završena, a Krsto postao samo još jedna bolna uspomena u povijesti malog mjesta. Međutim, njegova pojava i serenada posvećena Luci otvaraju novo poglavlje ove komplicirane romanse.

icon-expand Luce, Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Može li glazba isprati grijehe?

Povratak glazbenika pokajnika postao je glavna tema razgovora u Vrilu. Dok jedni smatraju kako je riječ o još jednom Krstinom proračunatom pokušaju da iskoristi svoj šarm, drugi se pitaju je li ga vrijeme provedeno daleko od Luce uistinu promijenilo. Je li shvatio što je izgubio i je li ova pjesma iskren poziv za oprost? Sada je najveći teret na Luci. Dok Vrilo strepi pred novim otkrićima u istrazi Petrova ubojstva i dolaskom istražitelja iz Zagreba, ona se suočava s vlastitom dilemom. Hoće li ponovno otvoriti vrata čovjeku koji ju je tako duboko povrijedio ili će njegova pjesma ostati samo tužan odjek na vjetru? Odgovor na to pitanje čeka se s jednakim nestrpljenjem kao i rješenje najvećeg zločina u povijesti mjesta.

icon-expand Toma i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Antonijom Julijom Blaće