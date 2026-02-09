Vraća se sumnja na Katarinu! Petrova smrt ponovno otvara opasna pitanja

Mirno jutro na sajmu u Vrilu pretvorilo se u pravu noćnu moru za Katarinu Runje, čija je najmračnija tajna neočekivano isplivala na površinu

U trenutku opuštenog razgovora i kupovine meda, sudbonosni susret s gatarom Sadijom pokrenuo je lavinu događaja u svijetu 'Divljih pčela' koja prijeti razotkriti istinu o smrti njenog supruga Petra i dovesti je u opasnost. Svemu je svjedočila i Tereza, Petrova sestra, čija bi reakcija mogla zapečatiti Katinu sudbinu.

Sudbonosni susret

Dok je Katarina razgledavala domaće proizvode, prišla joj je lokalna gatara Sadija. Ono što je započelo kao bezazleno proricanje iz dlana, brzo se pretvorilo u zlokobno upozorenje: "Vidim krv na tvojoj ruci." Te su riječi, izgovorene pred Tomom, odjeknule tržnicom, ali što je najopasnije, čula ih je i Tereza, koja se nalazila u neposrednoj blizini. U jednom trenutku, Katarinin brižno čuvani svijet počeo se rušiti, a pitanje koje sada muči sve jest kako je jedna gatara mogla znati tajnu koju je ona tako dugo skrivala.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Šokirana proročanstvom, Katarina pokušava pronaći racionalno objašnjenje i umanjiti značaj gatarinih riječi. U razgovoru sa Zorom, i sama iznosi teoriju koja bi je trebala umiriti, ali zapravo otkriva dubinu njenog straha. "Pa možda je načula da sam Petrova udovica i onda je načula kako je umra? Onda je bacila udicu da vidi kako ću se ja brinuti," nagađa ona, očajnički se hvatajući za slamku spasa. Ova njena reakcija pokazuje da ni sama nije sigurna je li Sadija tek vješta prevarantica koja se poigrava glasinama ili posjeduje istinski dar viđenja prošlosti.

icon-expand Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Tereza povezati konce?

Ključni element cijele drame jest Terezina prisutnost. Iako se Katarina tješi mišlju da Tereza "nije ništa čula", neizvjesnost ostaje. Za Terezu, riječi "krvave ruke" nisu samo praznovjerno naklapanje; one bi mogle biti ključ za razumijevanje tragične sudbine njenog brata. Hoće li odbaciti gatarine riječi kao besmislicu, kako to čine mnogi, ili će joj se u mislima početi slagati mozaik koji Katarinu direktno povezuje s Petrovim ubojstvom? Ako Tereza povjeruje proročanstvu, Katarina se više ne suočava samo s mogućim zakonskim posljedicama, već i s osvetom ožalošćene sestre. Svaki njen korak bit će pod povećalom, a Terezina sumnja mogla bi postati opasnija od bilo kakve službene istrage.

icon-expand Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

