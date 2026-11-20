Nakon što je nožem izbo Filipa, bjegunac Marino pokušava nagovoriti Zoru da ostavi sve iza sebe i krene s njim u bijeg izvan zemlje

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Zaslijepljen ljubomorom i bijesom, glazbenik Marino odlučio se obračunati se sa Filipom. Njihovo dugotrajno rivalstvo zbog Zore eskaliralo je u napetoj noći kada je Marino potegnuo nož na Filipa. Zbog napada, inspektor i policija sada intenzivno tragaju za njim.

Plan za brzi spas

Svjestan da mu se obruč steže, Marino u panici pronalazi Zoru. "Nemamo puno vremena, ajde kupi svoje stvari. Vlak za Rijeku ide za pola sata", užurbano joj govori. Njegov je plan stići do obale, a zatim brodom otploviti u Nizozemsku, gdje bi mogli započeti ispočetka daleko od zakona. "Možemo biti šta god želimo i nitko neće znati ni tko smo što smo. Daj požuri", očajnički je nagovara.

icon-expand icon-close icon-close Zora i Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Zorin šok i nevjerica

Zora ostaje zatečena njegovim iznenadnim i rizičnim prijedlogom. Unatoč Marinovim uvjeravanjima da u stranoj zemlji nitko neće znati tko su, ona njegov brzopleti plan odbija u nevjerici. "Ma jesi ti potpuno poludio? Kakva Nizozemska?", uzvraća mu Zora, nespremna tek tako napustiti svoj život zbog njegovih postupaka.

icon-expand Zora i Marino, Divlje pčele FOTO: RTL