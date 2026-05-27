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Divlje pčele

Vrilo se priprema za suđenje Katarini! Optužena je za teško ubojstvo

Toma daje Zori novac za Katarininog odvjetnika - želi da joj uzme najboljeg branitelja

RTL.hr
27.05.2026 11:10

Želi se pobrinuti za Zoru, no Stipan je već odlučio uzeti je svojoj obitelji. Katarina dotad daje izjavu kod tužitelja, a on je ostavlja u pritvoru i obavještava da će biti optužena za teško ubojstvo. Mjesec dana kasnije, svi pričaju o Katarini i suđenju. I obitelj Vukas priča o najaktualnijoj temi u Vrilu.

Kata na sudu
Kata na sudu FOTO: RTL

Badurina, Sikirica i Manda razgovaraju o dokazima i pripremi Katine obrane, traže nešto što bi joj moglo pomoći na suđenju. I Toma pokušava pomoći, no Kata je neumoljiva. Cvita želi podržati sestru na sudu, no Nikola se ne slaže i želi da se drži sa strane. Jakov ne odustaje od Kate i pruža joj podršku pred suđenje.

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele
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