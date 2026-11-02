Vrilu se spremaju burni dani! Kate na korak do bijega, Ante igra opasnu igru

U 'Divljim pčelama' ništa više nije sigurno! Dok Katarina Runje priprema opasan bijeg iz zatvora, Ante Vukas pokušava izbjeći pravdu, a Mirjana iza kulisa povlači nove poteze. Istovremeno, Neven i Nikola kuju vlastiti plan, a Krneta ni ne sluti što mu najvjernija doušnica Eva radi iza leđa

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Stanovnicima Vrila dolaze dani puni neizvjesnosti, opasnih odluka i neočekivanih preokreta. Sudbine Katarine Runje i Ante Vukasa ponovno su u središtu zbivanja, a čini se da bi samo jedan pogrešan potez mogao promijeniti baš sve. Dok jedni pokušavaju doći do slobode, drugi su spremni učiniti sve kako bi ih u tome spriječili.

Kate na korak do bijega! No kamo će ako izađe iz zatvora?

Katarina Runje nalazi se pred jednom od najtežih odluka u životu. Plan bijega iz zatvora sve je bliže ostvarenju, a Franka i Kristina spremne su riskirati kako bi ponovno osjetile slobodu. Iako je Kate dosad tvrdila da želi ostati iza rešetaka i odslužiti kaznu, hoće li se predomisliti kada se ukaže prilika za bijeg? Ako se odluči pridružiti ostalim zatvorenicama, kamo će krenuti? Hoće li se pokušati vratiti u Vrilo, gdje je čekaju sestre, ali i brojni neprijatelji? Ili će morati potražiti utočište daleko od svih koje poznaje? A tko bi uopće bio spreman riskirati vlastitu sigurnost kako bi joj pružio skrovište? Jedno je sigurno, izlazak iz zatvora ne bi nužno značio i kraj Katarininih problema.

icon-expand icon-close icon-close Eva i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ante Vukas između slobode i zatvora! Hoće li mu plan uspjeti?

Dok Katarina razmišlja o svojoj sudbini, Ante Vukas vodi sasvim drukčiju bitku. Njegova sloboda visi o koncu, a plan koji pokušava provesti mogao bi ga izvući iz nevolja ili ga dodatno približiti zatvorskim rešetkama. Ante je svjestan koliko toga može izgubiti ako istina o njegovim postupcima izađe na vidjelo. No hoće li još jednom uspjeti izmaknuti odgovornosti ili mu se ovaj put sreća neće osmjehnuti? Situacija je posebno opasna jer Ante ne zna da mu se iza leđa spremaju potezi koji bi mu mogli ozbiljno pomrsiti račune.

icon-expand Ante Vukas i Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Neven i Nikola rade Anti iza leđa! Je li došlo vrijeme za naplatu starih grijeha?

Neven više ne želi mirno promatrati Antine postupke i odlučan je u namjeri da ga napokon sustigne pravda. U tome nije sam jer i Nikola sudjeluje u potezima za koje Ante ne zna. Dok Vukas pokušava zaštititi sebe i svoju slobodu, Neven i Nikola mogli bi postati ozbiljna prijetnja njegovim planovima. Hoće li uspjeti razotkriti ono što je Ante pokušavao sakriti? I što će se dogoditi kada shvati da mu upravo ljudi iz njegove blizine rade iza leđa?

icon-expand Nikola Vukas i Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana ponovno spletkari s Krnetom, ali ni on ne zna što mu Eva radi iza leđa

Ni Mirjana Vukas ne miruje. Njezini tajni dogovori s upraviteljem zatvora Lazarom Krnetom ponovno dovode Katarinu u opasnost. Mirjana želi da Krneta što prije provede ono što su dogovorili, no pitanje je koliko dugo mogu skrivati svoju povezanost. Posebno nakon što je Jakov počeo sumnjati da između njih postoji nešto više od običnog razgovora. No Krneta ima još veći problem, a da toga nije ni svjestan! Njegova doušnica Eva, od koje očekuje informacije o Katarini, iza njegovih leđa igra vlastitu igru. Iako zna za plan bijega, Eva mu ga nije otkrila. Umjesto toga, pokušala ga je uvjeriti u svoju verziju priče o tome kako je Katarina saznala za trudnoću. Hoće li Eva nastaviti štititi Katu ili će u posljednjem trenutku ipak odlučiti izdati njezino povjerenje? A što će Krneta učiniti kada shvati da možda više nema kontrolu nad vlastitom doušnicom?

icon-expand Lazar Krneta i Eva Parać, Divlje pčele FOTO: RTL

Tko će na kraju završiti iza rešetaka, a tko dočekati slobodu?