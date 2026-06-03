Vukasi se brane, a Mirjana Cviti pokaže svu svoju moć

Napetosti u Vrilu na samom su vrhuncu, a pred gledateljima je finalni tjedan sezone omiljene RTL-ove serije 'Divlje pčele'. Večeras od 20.15 sati slijedi još jedna napeta epizoda

icon-close

Vukasi završe s davanjem iskaza tužitelju. Marko je neodlučan, a Veljko nervozan pred davanje iskaza jer ga muči grižnja savjesti. Zora se udaljila od sestara i svih mještana. Nakon što je od žena iz Vrila dobio ponudu koju ne može odbiti, Mate napušta mjesto.

icon-expand Sikirica i Veljko, Divlje pčele FOTO: RTL

Čavka daje Vici ponudu u želji da ovaj otkupi njegovo zemljište. Domazetu neočekivano na vrata dolazi tajna policija. Mirjana daje Cviti do znanja gdje joj je mjesto, a njoj postane jasno na što su Vukasi sve spremni.

icon-expand Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL