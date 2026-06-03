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Divlje pčele

Vukasi se brane, a Mirjana Cviti pokaže svu svoju moć

Napetosti u Vrilu na samom su vrhuncu, a pred gledateljima je finalni tjedan sezone omiljene RTL-ove serije 'Divlje pčele'. Večeras od 20.15 sati slijedi još jedna napeta epizoda

RTL.hr
03.06.2026 10:15

Vukasi završe s davanjem iskaza tužitelju. Marko je neodlučan, a Veljko nervozan pred davanje iskaza jer ga muči grižnja savjesti.

Zora se udaljila od sestara i svih mještana. Nakon što je od žena iz Vrila dobio ponudu koju ne može odbiti, Mate napušta mjesto.

Sikirica i Veljko, Divlje pčele
Sikirica i Veljko, Divlje pčele FOTO: RTL

Čavka daje Vici ponudu u želji da ovaj otkupi njegovo zemljište. Domazetu neočekivano na vrata dolazi tajna policija.

Mirjana daje Cviti do znanja gdje joj je mjesto, a njoj postane jasno na što su Vukasi sve spremni.

Domazet, Divlje pčele
Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL
Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

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