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Divlje pčele

Vukasi stigli u gostionicu pa izazvali ogovaranja: Domenika predložila odlazak iz Vrila, Ante i Marko burno reagirali

Obitelj Vukas ponovno je u centru pažnje u Vrilu. Njihov dolazak u lokalnu gostionicu na proslavu zaruka izazvao je lavinu komentara, ali i neočekivanu raspravu o budućnosti Marka i Domenike

RTL.hr
03.11.2026 21:15

Zaruke i harmonika

Ante, Tereza, Marko Vukas i Domenika odlučili su se malo opustiti i podružiti u centru sela pa su sjeli kod Krste u gostionicu. Krsto se pokazao kao iznimno ljubazan domaćin, donijevši im sve što su naručili. Posebno je bio pažljiv prema Domeniki, kojoj je donio kavu za gospođu, na što mu je ona uz osmijeh odgovorila: "Nisam još gospoja."

Dobro raspoloženi Ante Vukas iskoristio je priliku i zatražio Krstu da zasvira harmoniku, prisjećajući se starih dana. Krsto se isprva pokušao izvući govoreći da "u zadnje vrijeme ne svira osim u posebnim prigodama". Na to mu je Ante odmah odgovorio: "Ako zaruke mog sina nisu posebna prigoda, onda ne znam što je." Krsto je naposljetku pristao, obećavši da će svirati na vjenčanju, a sada su prigodno proslavili zaruke Marka i Domenike.

Ogovaranja u pozadini

I dok je za stolom Vukasa vladalo slavljeničko raspoloženje, ostatak gostionice nije mirovao. Odmah su krenula šaputanja i ogovaranja u kojima su prednjačili Anka, Luce i baba Ljube. Situaciju sa strane nisu propustili komentirati ni Brico i Veljko.

Anka, Ljuba, Luce, Divlje pčele
Anka, Ljuba, Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Veljko je bio posebno oštar prema Krsti, prebacujući mu što se tako otvoreno ulizuje Vukasima. Bilo mu je neshvatljivo kako se Krsto ponaša kao da je sve u najboljem redu, iako zna da su Vukasi pokvareni. Dodatno ga je ljutilo što se Ante slobodno šeta mjestom unatoč tome što mu je prije samo nekoliko dana prijetio zatvor.

Domenikin prijedlog šokirao Antu

Domenika je pažljivo prisluškivala sve tračeve koji su kružili gostionicom i ubrzo joj je postalo jasno kakvo mišljenje selo ima o njezinoj budućoj obitelji. Vidno nezadovoljna atmosferom, razočarano je primijetila: "Znači, u mistu se svima broje zalogaji."

Odlučila se direktno obratiti Anti Vukasu. Sugerirala mu je da bi trebao započeti život negdje drugdje, ističući kako je on gospodin i da su oni bolji od Vrila te da bi im bilo bolje u gradu. "Pa vi ste puno bolji od ovog mista i da vam je najveći izlazak u kavanu? Pa mislim da morate otići u kazalište, na koncert, vidjeti svita malo," poručila mu je Domenika, čudeći se što žele ostati.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Takvo viđenje stvari nimalo se nije svidjelo Marku, a bome ni Anti. Glava obitelji Vukas brzo je presjekao njezine planove o odlasku u grad. Jasno je dao do znanja da vjeruje kako će mladi par ostati živjeti u Vrilu, poručivši Domeniki bez okolišanja da nju "čeka soba u njegovoj kući".

Kako će mlada Domenika prihvatiti tradicionalni život pod krovom Ante Vukasa i hoće li seoska ogovaranja utjecati na njezin odnos s Markom? Jedno je sigurno, gdje god se Vukasi pojave, drame nikada ne nedostaje.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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