Vukasovi pred bankrotom! Nikola najavio otkaze radnicima, Marko žestoko reagirao: 'Ovako se ne vodi posao'

Nakon što je Nikola preuzeo kormilo nad obiteljskim poslovima, situacija u kući Vukasovih dosegnula je slom. Zbog niza loših poteza i naslijeđenih financijskih problema, obitelj se našla na rubu financijskog sloma

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Atmosfera u obitelji nikada nije bila napetija. Nedostatak novca postao je glavni okidač za sukobe, a Nikola se našao pred zidom. Njegova odluka da počne dijeliti otkaze radnicima naišla je na snažan otpor, prvenstveno od strane Marka, koji smatra da će takav potez dugoročno uništiti obitelj. "Nikola, ako im sad daš otkaz, otići će u zadrugu i neće nam se više vratiti", upozorio ga je Marko tijekom svađe. Vidno frustriran pritiskom sa svih strana i nezavidnom situacijom u kojoj se našao, Nikola nije birao riječi pokušavajući objasniti stvarno stanje obiteljske blagajne.

Firma u minusu

"Para nema, utukni to više u tu svoju nepismenu glavu. Ćaća je sve što smo imali uložio u tu prokletu industrijsku zonu, a zone nema nigdje", urlao je Nikola, dodajući kako jednostavno ne postoji način da se ljudi isplate. "Evo, gledaj, vidiš li ti igdje u Vrilu tvornički dim? Kako da isplatimo radnike?" Marko, međutim, nije pokazao nimalo razumijevanja za Nikoline izgovore. Njegovo nezadovoljstvo načinom na koji novi glava obitelji vodi posao eskaliralo je u izravne uvrede. Jasno dao do znanja što misli o njegovim metodama. "Ovako se ne vodi posao. To je ćaćina stolica i radit ćeš šta ti on govori", odbrusio mu je Marko, aludirajući na Nikolu koji se prema njegovom mišljenju pokazao beskorisnim.

icon-expand icon-close icon-close Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL