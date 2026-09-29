Vukasovi pred bankrotom! Nikola najavio otkaze radnicima, Marko žestoko reagirao: 'Ovako se ne vodi posao'

Atmosfera u obitelji nikada nije bila napetija. Nedostatak novca postao je glavni okidač za sukobe, a Nikola se našao pred zidom. Njegova odluka da počne dijeliti otkaze radnicima naišla je na snažan otpor, prvenstveno od strane Marka, koji smatra da će takav potez dugoročno uništiti obitelj.
"Nikola, ako im sad daš otkaz, otići će u zadrugu i neće nam se više vratiti", upozorio ga je Marko tijekom svađe.
Vidno frustriran pritiskom sa svih strana i nezavidnom situacijom u kojoj se našao, Nikola nije birao riječi pokušavajući objasniti stvarno stanje obiteljske blagajne.
Firma u minusu
"Para nema, utukni to više u tu svoju nepismenu glavu. Ćaća je sve što smo imali uložio u tu prokletu industrijsku zonu, a zone nema nigdje", urlao je Nikola, dodajući kako jednostavno ne postoji način da se ljudi isplate. "Evo, gledaj, vidiš li ti igdje u Vrilu tvornički dim? Kako da isplatimo radnike?"
Marko, međutim, nije pokazao nimalo razumijevanja za Nikoline izgovore. Njegovo nezadovoljstvo načinom na koji novi glava obitelji vodi posao eskaliralo je u izravne uvrede. Jasno dao do znanja što misli o njegovim metodama.
"Ovako se ne vodi posao. To je ćaćina stolica i radit ćeš šta ti on govori", odbrusio mu je Marko, aludirajući na Nikolu koji se prema njegovom mišljenju pokazao beskorisnim.
U pokušaju da smiri strasti i spriječi daljnju eskalaciju sukoba, umiješala se Mirjana.
"Prekinite. Svađate se tu kao mala djeca. Gospe moja, pa nisam ja vas tako odgajala".
Unatoč Mirjaninim optimističnim pokušajima, Nikola je ostao neumoljiv, dajući do znanja da se nagomilani financijski problemi neće riješiti običnim obiteljskim razgovorom za stolom.
"Naš problem se ne može riješiti razgovorom. A mene ovdje nitko ne sluša. U ovoj kući para nema", zaključio je Nikola, ne ostavljajući puno prostora za kompromis.
Ostaje za vidjeti hoće li Vukasovi pronaći izlaz iz ove naizgled teške financijske situacije ili će međusobna predbacivanja trajno uništiti kako njihov posao, tako i obiteljske odnose.
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