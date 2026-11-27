Slučaj nestanka Vinka Rukavine ponovno isplivava u prvi plan, a Ranko se suočava s neugodnim pitanjima koja zadiru u njegovu prošlost i bliske odnose

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Nestanak Vinka Rukavine posebno je osjetljiva tema jer je Rukavina bio blizak s Tomom Domazetom - s kojim je Ranko imao prilično intenzivan odnos. Upravo poveznice među tim likovima daju novu težinu svemu što se događa i otvaraju prostor za sumnje oko toga koliko je prošlost još uvijek živa. Dolazak inspektora Kosa odmah daje do znanja da ovo nije neobvezan razgovor. "Vi ste umirovljeni general Ranko Badurina?", izravno pita Kos, dajući do znanja da istražuje nestanak Rukavine, nekadašnjeg druga Rankovog pokojnog stanara Domazeta.

icon-expand icon-close icon-close Dom Ranka Badurine, Divlje pčele FOTO: RTL

Novi tragovi i pritisak istrage

Ranko podsjeća inspektora da su ljudi iz njihove službe već dolazili zbog istog slučaja. "Bili su iz vaše službe već, prije jedno godinu dana", napominje Ranko uz opasku na račun istih mantila, no Kos ga brzo suočava s novom situacijom. Inspektor mu jasno daje do znanja da slučaj nije zaključen i da su se pojavili novi dokazi, zbog čega se ponovno preispituje Rankova povezanost s nestalim čovjekom.

icon-expand Toma i Vinko, Divlje pčele FOTO: RTL

Od razgovora do izravnog ispitivanja

Iako susret isprva izgleda suzdržano, Ranko ubrzo osjeća da se situacija mijenja i da više nije riječ samo o pukom raspitivanju. Pritisak raste dok se u vlastitom domu suočava s pitanjima koja ga stavljaju pod povećalo. "Ja imam neki dojam, druže Kos, da se vi ne raspitujete, nego da vi mene ispitujete", izravno mu poručuje Ranko, svjestan da se oko cijelog slučaja ponovno steže obruč.

icon-expand Ranko Badurina, Divlje pčele FOTO: RTL