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Divlje pčele

Zabranjena ljubav ili velika obiteljska laž? Gledatelji sumnjaju da Tereza nije Antina kći!

Društvene mreže pune su brojnih teorija o najpoznatijoj tajnoj romansi u selu Vrilo. Raspravlja se o tome jesu li Milan i Tereza doista u krvnom srodstvu ili se iza njihovog odnosa krije još jedna velika obiteljska tajna

RTL
08.10.2026 10:15

Zagonetno obiteljsko stablo

Već je dobro poznato da se Milan i Tereza viđaju tajno već duže vrijeme, skrivajući svoju ljubav od obitelji i mještana. Glavni razlog njihovog skrivanja je strah od osude, s obzirom na to da se smatraju prvim rođacima. Milan je, naime, Rajkin sin, a Rajka je sestra Ante Vukasa, oca Tereze.

Ovakva obiteljska povezanost u malom mjestu poput Vrila, gdje se ionako isprepliću brojne osobne napetosti, stvara ogroman teret. Obitelj Vukas poznata je po čvrstim stavovima, što najbolje pokazuje Mirjana, koja otvoreno tvrdi da muškarci u njihovoj obitelji nisu slabići i da se za sebe treba znati izboriti. U takvom okruženju, priznanje zabranjene ljubavi donijelo bi potpuni kaos.

Tereza i Milan
Tereza i Milan FOTO: RTL

Šuškanja o pravom ocu i aferama

Ipak, najnovije teorije koje kruže po Facebooku bacaju potpuno novu sumnju na cijelu situaciju. Ljudi pišu kako možda ta ljubav ipak nije nemoguća jer postoji snažna sumnja da Tereza zapravo uopće nije Antina kći. Ako bi se to pokazalo točnim, Milan i Tereza više ne bi bili rođaci, čime bi najveća prepreka njihovoj sreći nestala.

Ova teorija odmah je potaknula i dodatna pitanja o Terezinom stvarnom ocu. Mnogi se pitaju je li Mirjana možda imala još koju ljubavnu aferu o kojoj se godinama šuti. Je li Toma Domazet bio jedini muškarac s kojim je Mirjana varala Antu ili ih je bilo još tijekom njihovog braka?

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