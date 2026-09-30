Zabranjena ljubav u Vrilu: Tereza riskira sve zbog Milana, pao i strastveni poljubac

Međutim, Tereza Vukas nije mogla stajati po strani i gledati kako Milan tone. U trenutku kada su emocije prevladale razum i oprez, ona mu je jasno dala do znanja da njeno mišljenje o njemu nije oblikovano seoskim pričama. Učinila je ono što bi se malo tko u selu usudio - pokazala mu je naklonost i poljubila ga.

Nakon izlaska iz bolnice, Milan je brzo shvatio da mu mještani nisu oprostili. U vrlo emotivnom priznanju Terezi, otvorio je dušu i priznao koliko mu je teško. "Vidio sam kako me ljudi gledaju. Navikao sam da me se boje, da me mrze, a sad vidim da im se i gadi".

Kada joj je Milan, iznenađen i uplašen za njezinu reputaciju, rekao da mu se ne smije približavati i da to ne bi trebala govoriti, Tereza je odlučno uzvratila: "Šta te briga šta drugi ljudi govore? Ko da oni šta znaju".

Na njegovo upozorenje da je u opasnosti zbog druženja s njim, Tereza je pokazala da ju nije briga.

Ovaj neočekivani i zabranjeni osjećaji sigurno će izazvati nove potrese u obitelji. Ostaje za vidjeti kako će selo reagirati kada sazna za ovaj tajni susret te hoće li Tereza uspjeti izdržati pritisak koji donosi ljubav prema čovjeku kojeg je zajednica odbacila.

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