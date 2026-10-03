'Zadavio bih ga golim rukama!': Marko pobjesnio nakon što mu je Mirjana otkrila što joj je Toma napravio

Dugoočekivani susret u šumi Mirjane i Ante Vukasa završio je razočaranjem. Ante Vukas odbio se pojaviti na sastanku, a Mirjana je otvorila dušu Marku

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Umjesto supruga, Mirjanu je dočekao sin Marko, koji je primijetio majčino očajanje i inzistirao da sazna pravu istinu o tome što se događa između njegovih roditelja. Nakon početnog oklijevanja, Mirjana je odlučila progovoriti o ucjenama pokojnog Tome Domazeta

Spletke i ucjene pokojnog Domazeta

Vidno potresena, Mirjana je sinu ispričala kako je njezin suprug uvjeren da ga je prevarila, iako ona to oštro demantira. Prema njezinim riječima, cijelu situaciju inscenirao je sada već pokojni Domazet.

icon-expand icon-close icon-close Toma i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana tvrdi da je posjetila Domazetovu sobu isključivo kako bi preuzela izvještaj vezan uz istragu smrti njezina sina Petra. U trenucima teške tuge, Domazet joj je ponudio liker za smirenje. Mirjana sumnja da joj je nešto stavljeno u piće, jer tvrdi da se nakon toga probudila za stolom, dok ju je on uvjeravao da se samo onesvijestila. No, uslijedio je šok kada je saznala da ju je Domazet, dok je bila bez svijesti, smjestio na krevet i fotografirao u kompromitirajućim pozama. Te fotografije postale su glavno oružje u Domazetovim rukama. Kako je Mirjana otkrila Marku, Domazet joj je prijetio da će slike pokazati Anti ako na suđenju ne promijeni iskaz i ne proglasi tragediju Katarine i Petra nesretnim slučajem. Mirjana je priznala da je na trenutak razmišljala o tome da popusti kako bi spasila brak, ali je na kraju odustala, ne želeći izdati uspomenu na Petra.

icon-expand Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL