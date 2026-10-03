Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

'Zadavio bih ga golim rukama!': Marko pobjesnio nakon što mu je Mirjana otkrila što joj je Toma napravio

Dugoočekivani susret u šumi Mirjane i Ante Vukasa završio je razočaranjem. Ante Vukas odbio se pojaviti na sastanku, a Mirjana je otvorila dušu Marku

RTL
03.10.2026 22:00

Umjesto supruga, Mirjanu je dočekao sin Marko, koji je primijetio majčino očajanje i inzistirao da sazna pravu istinu o tome što se događa između njegovih roditelja. Nakon početnog oklijevanja, Mirjana je odlučila progovoriti o ucjenama pokojnog Tome Domazeta

Spletke i ucjene pokojnog Domazeta

Vidno potresena, Mirjana je sinu ispričala kako je njezin suprug uvjeren da ga je prevarila, iako ona to oštro demantira. Prema njezinim riječima, cijelu situaciju inscenirao je sada već pokojni Domazet.

Toma i Mirjana, Divlje pčele
Toma i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana tvrdi da je posjetila Domazetovu sobu isključivo kako bi preuzela izvještaj vezan uz istragu smrti njezina sina Petra. U trenucima teške tuge, Domazet joj je ponudio liker za smirenje. Mirjana sumnja da joj je nešto stavljeno u piće, jer tvrdi da se nakon toga probudila za stolom, dok ju je on uvjeravao da se samo onesvijestila. No, uslijedio je šok kada je saznala da ju je Domazet, dok je bila bez svijesti, smjestio na krevet i fotografirao u kompromitirajućim pozama.

Te fotografije postale su glavno oružje u Domazetovim rukama. Kako je Mirjana otkrila Marku, Domazet joj je prijetio da će slike pokazati Anti ako na suđenju ne promijeni iskaz i ne proglasi tragediju Katarine i Petra nesretnim slučajem. Mirjana je priznala da je na trenutak razmišljala o tome da popusti kako bi spasila brak, ali je na kraju odustala, ne želeći izdati uspomenu na Petra.

Mirjana Vukas, Divlje pčele
Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ipak, dok je objašnjavala kako su fotografije nastale, činilo se da prešućuje određene detalje o prirodi svog odnosa s Domazetom gradeći sliku apsolutne žrtve.

Marko je majčino priznanje prihvatio bez zadrške. Zgrožen postupcima Domazeta, Marko je izjavio kako je Domazet zapravo "sretan što se ubio" jer bi ga on, da je živ, zadavio golim rukama.

S druge strane, Ante Vukas odbija povjerovati u priču o podmetnutim fotografijama.

Ostaje za vidjeti hoće li Marko uspjeti omekšati oca ili će sjena pokojnog Domazeta trajno uništiti ono što je ostalo od obitelji Vukas?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele mirjana vukas marko vukas ante vukas
Divlje pčele

Nikola zaratio s Markom i Milanom zbog radnika: 'Nije me strah ni vas ni ćaće'

Moglo bi te zanimati

'Tko nam je kriv što smo je pustili u kuću': Mirjana bijesna zbog Cvite

Ante sprema tajni susret s Mirjanom. Sprema li osvetu za preljub s Tomom Domazetom?

'Di su pare, Nikola?': Radnici krenuli u štrajk, a iza svega se krije opasan plan Ante Vukasa

Ivicu progone duhovi prošlosti, a Karmela traži način da ga vrati sebi: 'Gleda me, a kao da me ne razumije'

Zora se suočava s osudama zbog Kate, Snježana joj dobacuje: 'Ja bih se sramila da mi je sestra ubojica'

Kate više ne trpi poniženja: Suprotstavila se Evi, a sve završilo fizičkim obračunom

Pročitaj na Net.hr
Nije skrivao emocije: Niko Tokić Kartelo od obitelji kojoj je pomogao dobio poseban poklon
Vlatko Štampar o humoru i 'cancel' kulturi: 'Svaka fora ima metu i uvijek će nekome zasmetati'
Bitorajac o kritikama zbog uloge ustaškog zapovjednika: 'Neke stvari ne ispadnu kako planiraš'
Primila se posla u minijaturnim hlačicama: Nives Celzijus pokazala kako vješto uređuje vrt
Prepoznajete li je? Snimka Sydney Sweeney iz 2010. godine postala hit, fanovi u nevjerici
Ashley Colburn otkrila kako njezini sinovi doživljavaju Hrvatsku: 'Luka more zove veliki bazen'
Sama u dvorcu okružena mačkama: Pjevačica Enya zaradila je milijune bez ijednog koncerta
Poseban dan u obitelji kapetana: Luka Modrić objavio rijetke fotografije i raznježio pratitelje
Svi su gledali samo u nju: Sofia Vergara pripijenom haljinom i dekolteom oborila s nogu
Aca Lukas potvrdio dolazak u Arenu nakon optužbi za iznudu novca