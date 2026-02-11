Emisije
Divlje pčele

Zajedno od mladih dana! Davor Pavić i Ana Marija Veselčić prijateljstvo su gradili puno prije 'Divljih pčela'

Dok su njihovi likovi u seriji 'Divlje pčele' često na suprotnim stranama, on kao hladni i opasni Milan Čavka, a ona kao snažna i emotivna Katarina Runje, iza kamera vlada potpuno drugačija dinamika

RTL.hr
11.02.2026 17:00

Davor Pavić i Ana Marija Veselčić povezuje dugogodišnje prijateljstvo koje je započelo još na studiju u Splitu, a danas je postalo jedan od temelja sigurnosti i povjerenja na setu serije 'Divlje pčele'.

Čavka i Katarina

Milan Čavka, kojeg tumači Davor Pavić, jedan je od najmračnijih likova serije. Čovjek koji izvršava tuđe naredbe, često bez preispitivanja, ostavlja trag straha gdje god se pojavi. S druge strane, Katarina Runje, koju igra Ana Marija Veselčić, emotivno je središte mnogih zapleta, žena rastrgana između prošlosti, sumnji i borbe za istinu. Njihovi likovi nose teške scene, napete susrete i emocionalne sudare. Upravo zato, kako Davor priznaje u intervjuu za RTL.hr, važno je imati oslonac.

"Poznavanje s Anom Marijom Veselčić još sa studija sigurno pomaže. Postoji povjerenje koje se ne mora graditi od nule, a to stvara sigurniju i opušteniju atmosferu na setu. To se, po meni, prenosi i na cijelu ekipu, kad imaš nekoliko ljudi s kojima dijeliš zajedničku prošlost i sličan glumački jezik, lakše je riskirati i ići dublje u scene."

To povjerenje posebno dolazi do izražaja u scenama koje zahtijevaju emocionalnu ogoljenost. Kada se igraju slojeviti odnosi, izdaje i strah, sigurnost među kolegama čini razliku između odigrane i istinski proživljene scene.

Katarina Runje i Milan Čavka, Divlje pčele
Katarina Runje i Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijateljstvo koje nadilazi set

Njihova povezanost ne završava gašenjem kamera. Davor je otkrio kako se nakon napornih snimanja vraća jednostavnim stvarima i druženju s kolegama koji su mu postali bliski prijatelji.

"Kad se maknem od snimanja, važno mi je vratiti se jednostavnim stvarima - tišini, kretanju, druženju s kolegama koji su mi postali i prijatelji i zaista provodimo vrijeme skupa i izvan seta."

Među njima su, uz Anu Mariju Veselčić, i Luka Šegota, Lidija Kordić, Lidija Penić-Grgaš, Margarita Mladinić, Ivan Barišić, Pere Eranović i Marin Klišmanić. Ta zajednička energija i povezanost, kako ističe, pomažu da se mentalno odvoje od težine likova poput Čavke.

Ana Marija Veselčić i Davor Pavić, Divlje pčele
Ana Marija Veselčić i Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: RTL

Upravo zato ne čudi da se iza ozbiljnih, dramatičnih scena često kriju osmijesi, zajedničke šale i prijateljska podrška. Fotografije sa seta i privatnih druženja pokazuju ono što publika možda ne vidi, toplinu i bliskost koja stoji iza intenzivne televizijske priče.

Cijeli intervju s Davorom Pavićem, u kojem detaljno govori o ulozi Milana Čavke i odnosima na setu, možete pročitati ovdje.

'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ana Marijom Veselčić

