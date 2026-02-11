Zajedno od mladih dana! Davor Pavić i Ana Marija Veselčić prijateljstvo su gradili puno prije 'Divljih pčela'

Davor Pavić i Ana Marija Veselčić povezuje dugogodišnje prijateljstvo koje je započelo još na studiju u Splitu, a danas je postalo jedan od temelja sigurnosti i povjerenja na setu serije 'Divlje pčele' .

Milan Čavka, kojeg tumači Davor Pavić, jedan je od najmračnijih likova serije. Čovjek koji izvršava tuđe naredbe, često bez preispitivanja, ostavlja trag straha gdje god se pojavi. S druge strane, Katarina Runje, koju igra Ana Marija Veselčić, emotivno je središte mnogih zapleta, žena rastrgana između prošlosti, sumnji i borbe za istinu. Njihovi likovi nose teške scene, napete susrete i emocionalne sudare. Upravo zato, kako Davor priznaje u intervjuu za RTL.hr, važno je imati oslonac.

"Poznavanje s Anom Marijom Veselčić još sa studija sigurno pomaže. Postoji povjerenje koje se ne mora graditi od nule, a to stvara sigurniju i opušteniju atmosferu na setu. To se, po meni, prenosi i na cijelu ekipu, kad imaš nekoliko ljudi s kojima dijeliš zajedničku prošlost i sličan glumački jezik, lakše je riskirati i ići dublje u scene."

To povjerenje posebno dolazi do izražaja u scenama koje zahtijevaju emocionalnu ogoljenost. Kada se igraju slojeviti odnosi, izdaje i strah, sigurnost među kolegama čini razliku između odigrane i istinski proživljene scene.