Divlje pčele

Zaljubljeni i elegantni: Amar Bukvić sa suprugom Almom ukrao poglede

Glumac Amar Bukvić kojeg gledamo u seriji 'Divlje pčele' podijelio je trenutak sa suprugom Almom, s kojom je u braku više od desetljeća

21.04.2026 13:00

Amar Bukvić, kojeg gledatelji trenutačno prate i u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', objavio je fotografiju sa suprugom Almom i pokazao dio privatnog života koji rijetko dijeli s javnošću. Par je snimljen tijekom večere, u opuštenoj atmosferi, a njihova bliskost odmah je primjetna.

Više od desetljeća zajedno

Bukvić i Alma vjenčali su se 2014. godine i zajedno imaju sina i kćer. Iako je riječ o glumcu koji je godinama prisutan na domaćoj sceni, svoj obiteljski život uglavnom drži izvan medijskog fokusa.

Amar Bukvić i Alma Vukičević Bukvić FOTO: Instagram

Gledatelji ga prate i u Divljim pčelama'

Bukvić je domaćoj publici poznat po brojnim kazališnim, filmskim i televizijskim ulogama, a trenutačno ga gledamo i u seriji 'Divlje pčele', gdje utjelovljuje jedan od zapaženijih likova, Tomu Domazeta. Njegova uloga dodatno je učvrstila njegovu prisutnost na malim ekranima.

Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Teodora se vraća na mjesto zločina, a ljubomorni Toma napadne Jakova

ANKETA Treba li Katarina razotkriti Teodoru ili nastaviti šutjeti?

Jesu li vam nedostajale? Sestre Runje napokon zajedno, a razlog je slomio i Cvitu

Ostaje li Milan sam? Tereza mu potpuno okreće leđa

Hoće li Katarina slomiti šutnju i uzvratiti? Teodora: 'Uzmi mi i slobodu'

Što zapravo znači prezime Vukas? Staroslavenska mitologija i folklorne priče kriju njegovo pravo značenje

Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?
Urša Raukar Gamulin ima nove naočale, ali ups: Zaboravila skinuti etiketu