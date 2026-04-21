Zaljubljeni i elegantni: Amar Bukvić sa suprugom Almom ukrao poglede

Amar Bukvić, kojeg gledatelji trenutačno prate i u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', objavio je fotografiju sa suprugom Almom i pokazao dio privatnog života koji rijetko dijeli s javnošću. Par je snimljen tijekom večere, u opuštenoj atmosferi, a njihova bliskost odmah je primjetna.
Više od desetljeća zajedno
Bukvić i Alma vjenčali su se 2014. godine i zajedno imaju sina i kćer. Iako je riječ o glumcu koji je godinama prisutan na domaćoj sceni, svoj obiteljski život uglavnom drži izvan medijskog fokusa.
Gledatelji ga prate i u Divljim pčelama'
Bukvić je domaćoj publici poznat po brojnim kazališnim, filmskim i televizijskim ulogama, a trenutačno ga gledamo i u seriji 'Divlje pčele', gdje utjelovljuje jedan od zapaženijih likova, Tomu Domazeta. Njegova uloga dodatno je učvrstila njegovu prisutnost na malim ekranima.
'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.