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Divlje pčele

Zanosna Arija Rizvić pozirala na brodu uz zalazak sunca: Pogledajte morske prizore u kojima uživa

Poznata glumica i redateljica podijelila je morske kadrove s plovidbe brodom, a njezin zanosan izgled i opušteni trenuci uz zalazak sunca privukli su svu pozornost

RTL.hr
10.08.2026 14:00

Popularna glumica i kazališna redateljica Arija Rizvić ponovno je privukla pozornost svojom prirodnom ljepotom i besprijekornim ljetnim izdanjima. Na svom Instagram profilu podijelila je fotografije s morske plovidbe brodom, a kadrovi u kojima uživa u takozvanom "golden houru" ubrzo su privukli poglede mnogih.

Uživancija na morskim valovima

Osim kadrova uz zalazak sunca, glumica je pokazala i kako provodi sunčane dane na valovima. Sa sunčanim naočalama i u bordo izdanju, pozirala je na brodu s osmijehom, dok se u pozadini pružalo čisto plavetnilo. Kao lokaciju objave zagonetno je navela "Negdje Na Moru", jasno dajući do znanja da ljetne dane provodi u potpunom opuštanju.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Arija još jednom dokazuje da joj morski ambijent i ljetna estetika savršeno pristaju, a fotografije s plovidbe i zalaska sunca pokazuju kako izgleda njezin idealan bijeg na obalu.

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