Divlje pčele

Zašto Ante Vukas ne odustaje od tvornice? Iza svega krije se želja za nečim većim

Iako već ima novac, veze i utjecaj, Ante Vukas u 'Divljim pčelama' ne staje, a razlog njegove opsesije tvornicom krije puno dublju osobnu priču

RTL.hr
22.04.2026 16:00

U 'Divljim pčelama' Ante Vukas jasno daje do znanja da želi izgraditi tvornicu - i to pod svaku cijenu. No kako se radnja razvija, postaje sve očitije da iza te odluke ne stoji samo poslovna prilika, nego i osobna ambicija koja ga gura naprijed.

Ne zadovoljava se malim stvarima

Ante Vukas prikazan je kao čovjek koji drži do sebe - uredan, staložen, precizan i uvijek fokusiran na cilj. No ono što ga izdvaja jest činjenica da ga male stvari ne zanimaju.

Iako već ima bogatstvo, poznanstva i politički utjecaj, njemu to očito nije dovoljno. Upravo zato tvornica nije samo investicija, ona je korak više, nešto što bi ga dodatno učvrstilo u društvu.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Titula koja mijenja sve

Jedan od ključnih motiva krije se u njegovoj potrebi za statusom. Vukas želi titulu direktora, ne samo zbog funkcije, nego zbog onoga što ona simbolizira.

Za njega to znači prijelaz na višu razinu, svojevrsno uzdizanje i potvrdu da je postao netko tko ima potpunu kontrolu nad svojim položajem.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Zemlja kao ključni okidač sukoba

Da bi ostvario taj cilj, potrebna mu je zemlja sestara Runje, lokacija idealna za izgradnju tvornice. Upravo tu nastaje najveći problem.

Nakon smrti njihova oca, ta zemlja postaje predmet interesa i sukoba, jer je jasno da njezina vrijednost nije samo emotivna, nego i strateška.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ambicija koja pokreće sve

Ono što dodatno intrigira jest činjenica da Vukas ne odustaje, bez obzira na prepreke. Njegova ambicija ide dalje od novca - riječ je o potrebi za kontrolom, priznanjem i pozicijom.

Tvornica je tako postala simbol svega što želi postići.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

