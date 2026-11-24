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Odluka o zajedničkom životu s Nevenom za Terezu je velik korak, a u svemu joj pomažu braća Marko i Nikola. Unatoč tome što se njihov otac Ante oštro protivi takvom raspletu, braća su stigla u pomoć kako bi sestri bili oslonac. Marko i Nikola jasno su dali do znanja da će uvijek stajati uz nju. "Želim da znadeš da ću uvijek bit tu za tebe, i ako što god da zatreba, samo mi se javi", poručio joj je Nikola. Tereza nije skrivala koliko joj znači njihova blizina u tom trenutku: "Stvarno mi znači što ste uz mene."

icon-expand icon-close icon-close Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Tajanstvena fotografija

Dok su zajedno raspakiravali stvari i uređivali novi prostor, pažnju im je privukla stara fotografija Nevenovih roditelja. Umjesto da podijeli priču o svojoj obitelji, Neven je brzo posegnuo za fotografijom i skrenuo razgovor na drugu stranu. Njegov nagli i napeti potez odmah je izazvao nelagodu i pitanja. Iako je pokušao sve okrenuti na drugu stranu, ostalo je jasno da Neven izbjegava govoriti o svojim roditeljima i razlozima zbog kojih ih drži podalje od priče.

icon-expand Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Očeva sjena