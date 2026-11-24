Odluka o zajedničkom životu s Nevenom za Terezu je velik korak, a u svemu joj pomažu braća Marko i Nikola. Unatoč tome što se njihov otac Ante oštro protivi takvom raspletu, braća su stigla u pomoć kako bi sestri bili oslonac.
Marko i Nikola jasno su dali do znanja da će uvijek stajati uz nju. "Želim da znadeš da ću uvijek bit tu za tebe, i ako što god da zatreba, samo mi se javi", poručio joj je Nikola. Tereza nije skrivala koliko joj znači njihova blizina u tom trenutku: "Stvarno mi znači što ste uz mene."
Tajanstvena fotografija
Dok su zajedno raspakiravali stvari i uređivali novi prostor, pažnju im je privukla stara fotografija Nevenovih roditelja. Umjesto da podijeli priču o svojoj obitelji, Neven je brzo posegnuo za fotografijom i skrenuo razgovor na drugu stranu.
Njegov nagli i napeti potez odmah je izazvao nelagodu i pitanja. Iako je pokušao sve okrenuti na drugu stranu, ostalo je jasno da Neven izbjegava govoriti o svojim roditeljima i razlozima zbog kojih ih drži podalje od priče.
Očeva sjena
Terezu je njegova suzdržanost iznenadila i potaknula da ga izravno suoči s tim što nikad nije čula ništa o njegovoj obitelji. "Pa nisi mi nikad pričao o svojim roditeljima", rekla mu je.
"Evo, uskoro ćeš upoznati mog oca, pa možeš ga pitati što god želiš", odgovorio joj je, ostavljajući otvoreno pitanje što se krije iza njegove šutnje i zašto dosad nije želio otkriti više.
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