Divlje pčele

Zašto je Mirjana udaljila braću i što Ivica zapravo zna? Nova teorija šokirala fanove

Jedna rečenica iz stare svađe sada zvuči opasnije nego ikad, a fanovi 'Divljih pčela' uvjereni su da se iza svega krije ljubavna prošlost i velika tajna o djeci

RTL.hr
16.04.2026 08:00

Dok se u seriji 'Divlje pčele' sve više zapliću u obiteljske tajne, gledatelji su počeli povezivati dvije naizgled odvojene scene koje bi mogle skrivati ključ cijele priče, žestoku svađu Ivice i Mirjane te Antinu optužbu.

Ivicina prijetnja koja sada zvuči drugačije

U staroj, ali izrazito napetoj sceni, Ivica je Mirjani uputio rečenicu koja tada možda nije imala toliku težinu:

"Bojiš se jer znam svašta o tebi. Znaš da kad bi samo dio toga rekao Anti, šutnuo bi te nogom iz kuće..."

U tom trenutku djelovalo je kao još jedna prijetnja u nizu, no danas u svjetlu novih događaja, gledatelji tu rečenicu tumače potpuno drugačije. Sve više njih vjeruje da Ivica doista skriva veliku tajnu iz prošlosti.

Mirjana, Divlje pčele
Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Antina optužba koja sve mijenja

S druge strane, u nedavnom sukobu s Mirjanom, Ante je izgovorio rečenicu koja je dodatno raspirila sumnje:

"Udaljila si me od mog brata."

Iako se radi o drugoj situaciji, gledatelji serije su brzo povukli paralelu i zapitali se je li upravo Mirjana razlog zbog kojeg su se braća razišla.

Ante, Mirjana, Ivica, Divlje pčele
Ante, Mirjana, Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

Gledatelji spajaju priču

Kada se te dvije scene stave jedna uz drugu, teorije počinju dobivati smisao. Ako Ivica "zna svašta", a Ante tvrdi da ih je Mirjana razdvojila, mnogi vjeruju da se iza svega krije zajednička prošlost koju nitko još nije do kraja otkrio.

Na društvenim mrežama već kruže nagađanja da odnos između Mirjane i Ivice nije bio samo sukobljen, već možda i puno dublji.

Ante, Divlje pčele
Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Najglasnija teorija

Dio gledatelja uvjeren je da je upravo Mirjana ključ razdora između braće i da je njihova prošlost mogla biti puno intimnija nego što se na prvi pogled čini.

Prema toj teoriji, Mirjana je mogla imati odnos s Ivicom prije nego što je završila s Antom, što bi objasnilo i Ivicino samopouzdanje i prijetnje, Mirjaninu reakciju i strah, te Antinu ogorčenost koja traje godinama.

Mirjana, Divlje pčele
Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Zašto je Mirjana udaljila braću? Sve se vraća na početak

Bez obzira na to koja je teorija točna, jedno je sigurno, između Mirjane i Ivice postoji prošlost koja još nije do kraja razotkrivena. Je li riječ o ljubavi, izdaji ili nečemu još mračnijem, ostaje za vidjeti. No gledatelji su uvjereni da je upravo Mirjana ključ svega i da je njezina odluka iz prošlosti zauvijek promijenila odnose u obitelji.

Kako se radnja razvija, stare scene dobivaju novo značenje, a svaka izgovorena riječ postaje potencijalni trag. Jedno pitanje sada visi u zraku: što Ivica zapravo zna i hoće li istina napokon izaći na vidjelo?

Ivica Vukas, Divlje pčele
Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

