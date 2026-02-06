Zašto je Toma Domazet prepoznao Rankovog sina? Sjene rata još nisu nestale

Toma Domazet sa sobom nosi tajne, a jedna od njih, čini se, tiče se Rankovog pokojnog sina Frane, heroja čija je tragična sudbina ostavila neizbrisiv trag na obitelji

Za Ranka Badurinu, sjećanje na sina Franu izvor je neizmjerne boli, ali i gorkog ponosa. U trenucima tuge, Ranko se prisjeća žrtve koju je njegov sin podnio, kao i mnogi drugi mladići u vihoru rata. "Mnogo je mladih ljudi izgubilo život u tom ratu," s težinom u glasu govori Ranko, odražavajući kolektivnu traumu cijele jedne generacije. Iako je Frane poginuo kao heroj, utjehe nema. "Mene bi sada trebalo tješiti što je poginuo kao heroj. Ali ne tješi me," priznaje slomljeni otac. Priča o Franinoj smrti priča je o nevjerojatnoj hrabrosti i odanosti. Ranko se sjeća detalja koji lede krv u žilama: "Talijani su ga zarobili, držali u zatočeništvu su ga mučili." Suočen s nezamislivim patnjama i pritiskom da izda svoje suborce, Frane je donio sudbonosnu odluku. "On je izabrao smrt," zaključuje Ranko, opisujući sina kao čovjeka nepokolebljivih principa. Ta herojska žrtva postala je kamen temeljac obiteljskog identiteta, ali i vječni izvor tuge.

Stranac s teretom prošlosti

U svijet 'Divljih pčela' stiže Toma Domazet, čovjek čija prošlost je obavijena velom tajne. Njegov dolazak u Vrilo od početka je bio zagonetan, a rane koje nosi svjedoče o turbulentnom životu. Kao Rankov podstanar, Toma tiho promatra dinamiku, no čini se da nije samo slučajni prolaznik. Kap koja je prelila čašu i otkrila moguću dublju povezanost bio je trenutak kada je Toma ugledao Franinu fotografiju. Taj prizor ga je duboko potresao, na trenutak mu se pomračilo pred očima, kao da je ugledao duha iz vlastite, neispričane prošlosti. Tko je zapravo Toma Domazet? Kakva ga to ratna povijest veže za Vrilo i zašto je došao baš u kuću Badurinih? Njegova šutnja i izbjegavanje razgovora o prošlosti samo pojačavaju sumnju da je njegov dolazak sve samo ne slučajan.

Toma, Frane, Divlje pčele FOTO: RTL

Suborci ili nešto više?

Ključno pitanje koje sada muči obitelj, ali i cijelo mjesto jest kakva je točno veza između Tome i pokojnog Frane? Jesu li bili suborci, prijatelji koji su dijelili rov i strahote rata? Je li Toma bio jedan od onih koji su znali što se događa? Je li svjedočio Franinim posljednjim danima ili, još gore, zna li nešto o okolnostima koje su dovele do njegove smrti, a što nikada nije ispričano? Njegova prisutnost u kući heroja kojeg možda poznaje iz najmračnijih dana stvara napetost koja se može rezati nožem. Sjene rata, za koje su vjerovali da su ostale iza njih, ponovno su se nadvile nad njihov dom. Hoće li Tomina prisutnost donijeti odgovore i konačni smiraj ili će otvoriti stare rane i otkriti istinu bolniju od one koju su dosad znali, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno: prošlost se vratila u Vrilo, a njezine tajne uskoro bi mogle izaći na vidjelo.

Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

