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Divlje pčele

Zašto je Toma Domazet spreman dati sve za ženu koja je izabrala drugoga?

Dok se nad Katarinom Runje nadvija prijetnja doživotne robije zbog optužbi za teško ubojstvo supruga Petra Vukasa, a cijelo mjesto sa strepnjom prati početak suđenja, jedan čovjek stoji čvrsto uz nju, spreman učiniti sve da je spasi

RTL.hr
28.05.2026 09:00

Toma Domazet, unatoč tome što ga je Katarina odbila i odabrala drugoga, dokazuje da je njegova ljubav jača od svih prepreka i optužbi, postajući njezin tihi anđeo čuvar u najtežim trenucima života.

Unajmio najbolju moguću obranu

Suočen s teškom optužnicom koja Katarini prijeti smrtnom kaznom ili doživotnim zatvorom, Toma ne gubi vrijeme. U presudnom trenutku prije početka suđenja, on pronalazi njezinu sestru Zoru i bez oklijevanja joj predaje novac za najboljeg odvjetnika. Njegove riječi su jasne i odlučne: "Ovo su ti novci za odvjetnika. Uzmi i napravi ono što ti kažem."

Ovaj potez pokazuje da Toma ne prepušta ništa slučaju. Dok se drugi bave nagađanjima i obiteljskim prepirkama, on poduzima konkretne korake kako bi osigurao da Katarina ima pravednu priliku obraniti se. Na pitanje misli li da se ona može izvući, njegov odgovor odražava svu njegovu nadu i odlučnost: "Mora se izvući." Za njega odustajanje nikada nije bila opcija.

Toma, Stipan, Zora, Divlje pčele
Toma, Stipan, Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

"Neću te prepustiti sudbini"

Tomina podrška nije samo materijalna. U emotivnom susretu s Katarinom, dok ona sama polako gubi nadu, on joj postaje jedina slamka spasa. Pokušava je ohrabriti i nudi joj strategije za obranu, pa čak i predlaže da promijeni iskaz kako bi dobila olakotne okolnosti. "Možemo još okrenuti cijelu situaciju. Možemo reći da su te ucjenjivali", govori joj, očajnički tražeći način da je zaštiti.

Njegova bol je gotovo opipljiva dok joj priznaje koliko bi ga njezina osuda slomila. "Ako tebe osude, ja ne znam hoću li to moći podnijeti", iskreno joj govori, otkrivajući dubinu svojih osjećaja. Iako Katarina odbija njegove prijedloge, ustrajna u tome da sama snosi krivnju, Tomina predanost ne slabi. On je tu, uz nju, spreman boriti se za nju čak i kada se ona sama prestala boriti.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubav koja ne poznaje prepreke

Najveća snaga Tomine podrške leži u činjenici da je potpuno bezuvjetna. Iako je Katarina odabrala Jakova i time mu slomila srce, Toma stavlja njezinu dobrobit ispred vlastitih osjećaja. Njegova ljubav nije posesivna; ona je zaštitnička i nesebična. U svijetu punom interesa, prijetnji i starih zamjerki, Tomina odanost predstavlja rijedak primjer istinske ljubavi koja ne traži ništa zauzvrat.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok suđenje tek počinje, a ishod je potpuno neizvjestan, jedno je sigurno: Katarina Runje u ovoj borbi nije sama. Uz nju je Toma Domazet, čovjek koji je spreman žrtvovati sve za ženu koju voli, bez obzira na cijenu. Njegovi postupci govore više od riječi i daju nadu da pravda, potpomognuta snagom ljubavi, na kraju ipak može pobijediti.

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