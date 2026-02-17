Emisije
Divlje pčele

Zašto je Vice šutio dok su razotkrivali Sadiju? Gledatelji znaju ono što selo još ne zna

Dok likovi 'Divljih pčela' vjeruju da je opasnost prošla, gledatelji znaju da Vice Radonić još uvijek igra dvostruku igru

RTL.hr
17.02.2026 16:00

Dok su razotkrivali Sadiju kao prevaranticu, jedan je lik bio neobično tih. Vice Radonić. I ne, to nije bila slučajnost. Jer gledatelji 'Divljih pčela' znaju ono što likovi u Vrilu još ne znaju, Vice je također prevarant.

Dramatična ironija koja boli

Sadija je razotkrivena kao manipulatorica koja je lagala, glumila i iskorištavala tuđe slabosti. Selo je brzo pronašlo krivca, bijes je eksplodirao, a Ante je jasno dao do znanja što misli o takvima. U tom trenutku Vice je šutljiv, povučen, potonuo.

Zašto? Jer on zna. Zna kako izgleda kada masa shvati da je netko godinama glumio nešto što nije. Razlika je samo u tome što njegova istina još nije izašla na vidjelo.

Sadija, Divlje pčele
Sadija, Divlje pčele FOTO: RTL

Strah od istog scenarija?

Vice kroz dosadašnju radnju nije prikazan kao naivan ni impulzivan. On kalkulira, promatra i čuva informacije. Uvijek je korak unazad i korak unaprijed. Upravo zato njegova reakcija u sceni s gatarom ne djeluje kao moralni šok, nego kao prepoznavanje.

Kada Ante govori što bi napravio "takvim prevaranticama", Vice ne reagira kao netko tko osuđuje. Reagira kao netko tko procjenjuje rizik.

Vice, Divlje pčele
Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Jer ako selo može razotkriti Sadiju...

što će se dogoditi kada shvati da je među njima još jedan manipulator? Selo još ne zna, ali gledatelji znaju. Likovi u Vrilu vjeruju da je Sadija izolirani slučaj. Jedna varalica, jedna pogreška, jedno poglavlje zatvoreno. Vice Radonić hoda istim tankim ledom. Samo je pitanje vremena kada će se pod njim početi lomiti.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

