Zašto je Vice šutio dok su razotkrivali Sadiju? Gledatelji znaju ono što selo još ne zna

Dok su razotkrivali Sadiju kao prevaranticu, jedan je lik bio neobično tih. Vice Radonić. I ne, to nije bila slučajnost. Jer gledatelji 'Divljih pčela' znaju ono što likovi u Vrilu još ne znaju, Vice je također prevarant.

Dramatična ironija koja boli

Sadija je razotkrivena kao manipulatorica koja je lagala, glumila i iskorištavala tuđe slabosti. Selo je brzo pronašlo krivca, bijes je eksplodirao, a Ante je jasno dao do znanja što misli o takvima. U tom trenutku Vice je šutljiv, povučen, potonuo. Zašto? Jer on zna. Zna kako izgleda kada masa shvati da je netko godinama glumio nešto što nije. Razlika je samo u tome što njegova istina još nije izašla na vidjelo.

icon-expand Sadija, Divlje pčele FOTO: RTL

Strah od istog scenarija?

Vice kroz dosadašnju radnju nije prikazan kao naivan ni impulzivan. On kalkulira, promatra i čuva informacije. Uvijek je korak unazad i korak unaprijed. Upravo zato njegova reakcija u sceni s gatarom ne djeluje kao moralni šok, nego kao prepoznavanje. Kada Ante govori što bi napravio "takvim prevaranticama", Vice ne reagira kao netko tko osuđuje. Reagira kao netko tko procjenjuje rizik.

icon-expand Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Jer ako selo može razotkriti Sadiju...