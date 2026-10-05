Zašto Krneta toliko mrzi Katarinu Runje? Pravi razlog njegova okrutnog maltretiranja mogao bi sve šokirati

Lazar Krneta nije samo običan čovjek koji provodi red iza rešetaka. Njegova duga i duboka povezanost s obitelji Vukas baca potpuno novo svjetlo na njegov odnos prema Katarini Runje, otkrivajući potencijalne motive koji bi mogli biti puno veći od samog obavljanje dužnosti zatvorskog upravitelja.

Kate u zatvoru prolazi kroz tretman kakav ne doživljava apsolutno nijedna druga zatvorenica. Redovito ju se vrijeđa, proziva i bez imalo milosti baca u samicu, testirajući njezine granice i njezino psihičko stanje. Želi ju slomiti kako bi popustila i odgovorila mu zašto je ubila Petra Vukasa.

No zašto je Krneti toliko važno doznati istinu o Petrovoj smrti i zbog čega je spreman otići toliko daleko kako bi iz Kate izvukao odgovor?

Petar Vukas je, prema sjećanjima, bio jedan od Krnetinih velikih prijatelja, čovjek s kojim ga nisu vezivale samo usputne uspomene, nego očito i puno dublji odnos. Krneta je i sam dao naslutiti koliko mu je Petar značio prisjećajući se njihovih zajedničkih trenutaka i partija karata, no čini se da njegova povezanost s obitelji Vukas seže još dalje. Ne samo da je bio na njegovom sprovodu, nego poznaje i Mirjanu i Antu Vukasa.