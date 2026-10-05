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Divlje pčele

Zašto Krneta toliko mrzi Katarinu Runje? Pravi razlog njegova okrutnog maltretiranja mogao bi sve šokirati

Dok se napetosti u zatvoru pojačavaju i zatvorenice pokreću štrajk glađu, Katarina Runje svakodnevno trpi neviđeno psihičko zlostavljanje od strane Lazara Krnete. Mnogi se pitaju leži li razlog njegovog okrutnog ponašanja u mračnoj obiteljskoj prošlosti?

RTL
05.10.2026 07:00

Veze s obitelji Vukas

Lazar Krneta nije samo običan čovjek koji provodi red iza rešetaka. Njegova duga i duboka povezanost s obitelji Vukas baca potpuno novo svjetlo na njegov odnos prema Katarini Runje, otkrivajući potencijalne motive koji bi mogli biti puno veći od samog obavljanje dužnosti zatvorskog upravitelja.

Kate u zatvoru prolazi kroz tretman kakav ne doživljava apsolutno nijedna druga zatvorenica. Redovito ju se vrijeđa, proziva i bez imalo milosti baca u samicu, testirajući njezine granice i njezino psihičko stanje. Želi ju slomiti kako bi popustila i odgovorila mu zašto je ubila Petra Vukasa.

No zašto je Krneti toliko važno doznati istinu o Petrovoj smrti i zbog čega je spreman otići toliko daleko kako bi iz Kate izvukao odgovor?

Petar Vukas je, prema sjećanjima, bio jedan od Krnetinih velikih prijatelja, čovjek s kojim ga nisu vezivale samo usputne uspomene, nego očito i puno dublji odnos. Krneta je i sam dao naslutiti koliko mu je Petar značio prisjećajući se njihovih zajedničkih trenutaka i partija karata, no čini se da njegova povezanost s obitelji Vukas seže još dalje. Ne samo da je bio na njegovom sprovodu, nego poznaje i Mirjanu i Antu Vukasa.

Katarina Runje
Katarina Runje FOTO: RTL

Štoviše, Krneta je svojedobno radio i za Mirjanina svekra, odnosno oca Ante Vukasa, zbog čega se nameće pitanje koliko je zapravo dugo bio povezan s tom obitelji i kakve su se sve veze godinama gradile iza zatvorenih vrata. Je li riječ samo o odanosti starim prijateljima ili iza svega postoji priča koju još nitko nije ispričao? Duguje li Vukasima? Kako je došao do mjesta zatvorskog upravitelja uopće?

Ako je Petar za njega bio više od poznanika, a obitelj Vukas dio njegova života još puno prije tragičnih događaja, onda njegova potreba da od Kate čuje zašto je Petar ubijen možda nije samo profesionalna znatiželja već i prijateljska osveta.

Lazar Krneta i Katarina Runje
Lazar Krneta i Katarina Runje FOTO: RTL

Krnetu nije briga za štrajk glađu. Njegov glavni cilj ostaje potpuno slamanje Katarine. Njegov nenadani, kasnonoćni dolazak na vrata Mirjane Vukas zbog razgovora o iznimno osjetljivoj temi dodatno potvrđuje sumnju da njegove namjere prema Kati nemaju veze s pravdom.

Hoće li netko napokon stati na kraj ovom mučenju ili, ako neće, hoće li se ono dodatno pojačati?

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