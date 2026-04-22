Zašto Marka toliko zanima Teodora? Njegov potez otvara pitanja

Jedan naizgled običan susret u 'Divljim pčelama' na ulici otkriva kroz što Teodora prolazi, ali i koliko je Marko uključen u njezinu situaciju. Dok je žurila svojim poslom, presreo ju je upravo on, a već njegov prvi komentar dao je naslutiti da nije riječ o slučajnosti.
"Kud ja, tu i ti?", rekao joj je, jasno dajući do znanja da je želi zaustaviti i razgovarati s njom.
Briga ili nešto više?
Marko je pokušao nastupiti smireno i s dozom brige. "Znam da ti u zadnje vrijeme nije lako", rekao je, želeći joj prići i ponuditi pomoć.
No, Teodora nije bila raspoložena za razgovor niti za otvaranje. Njegova upornost dodatno ju je iznervirala, pogotovo kada je razgovor krenuo prema njezinom privatnom životu i odnosu s Jakovom.
Teodora postavlja granice
Suočena s njegovim inzistiranjem, Teodora je jasno dala do znanja da ne želi daljnji razgovor.
"Kako da ja shvatim to što ti mene ne puštaš da prođem? I što ćeš od mene?", odbrusila je, pokušavajući se izvući iz situacije.
Što Marko zapravo želi?
Unatoč njezinu otporu, Marko ne odustaje - a upravo to otvara ključno pitanje. Zašto ga je toliko briga za Teodoru?
Je li riječ o iskrenoj želji da joj pomogne u trenutku kada prolazi kroz krizu s Jakovom ili se iza njegove upornosti krije nešto više?
Kako se odnos između Jakova i Teodore raspada, Marko se sve češće pojavljuje kao netko tko želi biti uz nju. No ostaje za vidjeti je li on doista saveznik - ili tek nova komplikacija u već napetoj situaciji.
