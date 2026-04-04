Divlje pčele

Zašto Nikola kreće u osvetu protiv oca u 'Divljim pčelama'? Ovo su svi razlozi

Dugo je šutio i igrao po pravilima, ali sada povlači poteze iza očevih leđa, Nikola Vukas više ne želi biti u sjeni Ante

RTL.hr
04.04.2026 22:00

U obitelji Vukas odnosi pucaju po šavovima, a jedan od najvećih sukoba odvija se između oca i sina. Nikola Vukas više ne skriva da ide protiv Ante, a njegovi potezi jasno pokazuju, ovo više nije samo neslaganje, već osobna borba u seriji 'Divlje pčele'.

Sukob svjetonazora

Jedan od ključnih razloga leži u njihovim potpuno različitim pogledima na svijet. Dok Ante čvrsto drži tradicionalne i političke stavove, Nikola sve otvorenije pokazuje da se s time ne slaže.

Njegovo protivljenje nije novo, ali sada prvi put izlazi na površinu bez zadrške. Više ne želi igrati ulogu poslušnog sina, već zauzima vlastitu poziciju, čak i ako to znači sukob.

Nikola, Divlje pčele
Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Godine podcjenjivanja

Iza svega stoji i dublji, osobniji razlog. Nikola je godinama pokušavao pronaći vlastiti put, no Ante mu to nikada nije u potpunosti dopuštao.

Njegova želja da postane pisac bila je nešto što otac nikada nije shvaćao ozbiljno. Umjesto podrške, Nikola je dobivao kritiku i spuštanje, što je s vremenom stvorilo ogroman jaz između njih.

Potreba da se dokaže

Sve to dovelo je do trenutka u kojem Nikola više ne traži odobrenje, već želi dokazati da može bez njega.

Preuzimanje poslova, dogovori iza očevih leđa i sve odlučniji potezi nisu slučajni. To je njegov način da pokaže kako više nije dječak koji čeka priznanje, nego netko tko sam kroji svoju sudbinu.

Ante i Mirjana, Divlje pčele
Ante i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Igra iza leđa

Ono što situaciju čini još napetijom jest činjenica da Ante o svemu ne zna ništa. Dok on vjeruje da drži konce, Nikola već polako gradi vlastitu mrežu i preuzima kontrolu.

Takva igra ne može dugo ostati skrivena,  a kada istina izađe na vidjelo, posljedice bi mogle biti ozbiljne.

Sukob koji tek počinje

Ovo više nije samo obiteljski nesporazum, već sukob generacija, ambicija i vrijednosti.

A pitanje koje se sada nameće jest, hoće li Nikola uspjeti izaći iz očeve sjene ili će ga ta borba na kraju skupo koštati?

Nikola, Divlje pčele
Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

