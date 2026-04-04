Zašto Rajku žele izbaciti iz obitelji? Mirjana povlači granicu

Napetosti u obitelji Vukas više se ne mogu sakriti, Rajka sve otvorenije ide protiv Ante, a Mirjana to više ne želi tolerirati

U obitelji Vukas već neko vrijeme kuha, ali sada je jasno, granica je prijeđena. Rajka Bauer više nije samo "teška" članica obitelji, već netko koga Ante i Mirjana sve više doživljavaju kao prijetnju. A razlozi za to gomilali su se dugo u seriji 'Divlje pčele'.

Otvoreno suprotstavljanje Anti

Jedan od ključnih problema jest činjenica da se Rajka sve češće suprotstavlja Anti. Više ne prešućuje neslaganja, preispituje njegove odluke i ne boji se izreći vlastito mišljenje, čak i kada ide direktno protiv njega. U obitelji u kojoj Ante drži konce i ne tolerira neposluh, takvo ponašanje ne prolazi nezapaženo, ni nekažnjeno.

Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Potraga za istinom koja smeta svima

Dodatnu napetost unosi i Rajkina upornost da dozna istinu o svom sinu. Ta pitanja otvaraju teme koje bi mnogi u obitelji radije zadržali zakopane, a njezina potreba da dođe do odgovora postaje sve neugodnija za sve oko nje.

Sve bliža s djecom i sve dalje od Mirjane

Posebno osjetljiv dio cijele priče jest odnos s djecom. Rajka se sve više zbližava s Terezom, Nikolom i Markom, a upravo joj se oni počinju povjeravati. To Mirjani očito smeta, jer gubi kontrolu i utjecaj koji je do sada imala. Umjesto da djeca dolaze njoj, sve češće traže Rajku, što dodatno produbljuje jaz među ženama.

Mirjana i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Opasna savezništva

Situaciju dodatno kompliciraju i ljudi s kojima se Rajka povezuje. Njezina bliskost s Ivicom Vukasom, s kojim su Ante i Mirjana u sukobu, automatski je stavlja na "drugu stranu". Osim toga, sve je bliža i Ranku, čiji se politički stavovi direktno kose s Antinima. U svijetu u kojem su lojalnosti jasne, Rajka ovime prelazi granicu koju Vukasovi ne opraštaju.

Odluka koja mijenja sve

Zbroj svega doveo je do trenutka u kojem Ante izgovara ono što se dugo naslućivalo, da je možda vrijeme da Rajka ode. Mirjana se s time slaže, čime postaje jasno da za Rajku u ovoj obitelji više nema mjesta kao prije. No jedno pitanje ostaje otvoreno - hoće li Rajka otići tiho ili će ova odluka pokrenuti novi, još veći sukob?

Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL