Zašto Rajku žele izbaciti iz obitelji? Mirjana povlači granicu

U obitelji Vukas već neko vrijeme kuha, ali sada je jasno, granica je prijeđena. Rajka Bauer više nije samo "teška" članica obitelji, već netko koga Ante i Mirjana sve više doživljavaju kao prijetnju. A razlozi za to gomilali su se dugo u seriji 'Divlje pčele'.
Otvoreno suprotstavljanje Anti
Jedan od ključnih problema jest činjenica da se Rajka sve češće suprotstavlja Anti. Više ne prešućuje neslaganja, preispituje njegove odluke i ne boji se izreći vlastito mišljenje, čak i kada ide direktno protiv njega.
U obitelji u kojoj Ante drži konce i ne tolerira neposluh, takvo ponašanje ne prolazi nezapaženo, ni nekažnjeno.
Potraga za istinom koja smeta svima
Dodatnu napetost unosi i Rajkina upornost da dozna istinu o svom sinu. Ta pitanja otvaraju teme koje bi mnogi u obitelji radije zadržali zakopane, a njezina potreba da dođe do odgovora postaje sve neugodnija za sve oko nje.
Sve bliža s djecom i sve dalje od Mirjane
Posebno osjetljiv dio cijele priče jest odnos s djecom. Rajka se sve više zbližava s Terezom, Nikolom i Markom, a upravo joj se oni počinju povjeravati.
To Mirjani očito smeta, jer gubi kontrolu i utjecaj koji je do sada imala. Umjesto da djeca dolaze njoj, sve češće traže Rajku, što dodatno produbljuje jaz među ženama.
Opasna savezništva
Situaciju dodatno kompliciraju i ljudi s kojima se Rajka povezuje. Njezina bliskost s Ivicom Vukasom, s kojim su Ante i Mirjana u sukobu, automatski je stavlja na "drugu stranu".
Osim toga, sve je bliža i Ranku, čiji se politički stavovi direktno kose s Antinima. U svijetu u kojem su lojalnosti jasne, Rajka ovime prelazi granicu koju Vukasovi ne opraštaju.
Odluka koja mijenja sve
Zbroj svega doveo je do trenutka u kojem Ante izgovara ono što se dugo naslućivalo, da je možda vrijeme da Rajka ode. Mirjana se s time slaže, čime postaje jasno da za Rajku u ovoj obitelji više nema mjesta kao prije.
No jedno pitanje ostaje otvoreno - hoće li Rajka otići tiho ili će ova odluka pokrenuti novi, još veći sukob?
