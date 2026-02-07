Zašto se Tereza sve više povlači u sebe? Ovo ponašanje budi sumnju gledatelja 'Divljih pčela'

Dok se drugi dogovaraju, planiraju i povlače poteze, Tereza sve češće ostaje po strani, kao netko koga se sluša tek reda radi

icon-close

U 'Divljim pčelama' Terezina tišina sve više djeluje kao upozorenje. Nije riječ samo o ljubavnim dilemama ili pritisku zaruka, nego o nečemu dubljem, osjećaju da se o njezinu životu odlučuje bez nje.

Zaruke s Vicom i gubitak kontrole

Iako je zaručena, Tereza ne djeluje kao žena koja ravnopravno sudjeluje u vlastitoj budućnosti. Vice se pokušava ugurati u njezinu obitelj, ali pritom ne djeluje kao partner koji je pita što želi, nego kao netko tko unaprijed pretpostavlja odgovore. Njegova ambicija i potreba za pozicijom dodatno pojačavaju dojam da se Tereza mora uklopiti, a ne odlučivati.

U vlastitoj obitelji kao dijete

Sve se češće nameće pitanje: pita li se Terezu išta? Način na koji je obitelj tretira djeluje zaštitnički, ali i gušeće. Odluke se donose umjesto nje, kretanje joj se prešutno ograničava, a njezini pokušaji da se osamostali nailaze na zid. Kao da joj poručuju da još "nije vrijeme", da netko drugi zna bolje. U takvom okruženju Tereza ne diže glas i povlači se. Njezina šutnja postaje jedini prostor u kojem još ima kontrolu.

icon-expand Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Zabranjene simpatije i bijeg u misli

Simpatije prema Čavki dodatno pojačavaju unutarnji nemir. On ne predstavlja samo zabranjenu emociju, nego i simbol slobode, nekoga tko je vidi kao ravnopravnu, a ne kao djevojku koju treba voditi za ruku. Upravo zato ti osjećaji ostaju neizgovoreni, ali snažni.

icon-expand Čavka i Tereza Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Tišina kao znak otpora

Terezino povlačenje više ne izgleda kao slabost, nego kao tihi otpor. Kad lik prestane reagirati, često znači da je iscrpljen stalnim nadglasavanjem drugih. A kad se netko prestane boriti riječima, počne razmišljati o potezima. Hoće li Tereza nastaviti šutjeti ili će upravo ta tišina prethoditi odluci koja će iznenaditi sve oko nje, pitanje je koje sve više intrigira gledatelje. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Margaritom Mladinić