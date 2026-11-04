Zatvorenice bježe kroz šumu, gladne i žedne

Četiri zatvorenice iz 'Divljih pčela' nastavljaju svoj neizvjestan bijeg kroz šumu. Dok ih milicija i stražari neumorno traže, iscrpljenost i nedostatak hrane uzimaju danak, a jedna od njih morat će donijeti najtežu odluku

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Očajnička potraga za hranom

Bjegunice Franka, Eva, Katarina i Kristina sve teže podnose uvjete u šumi. Katarina je uspjela pronaći nešto voća kako bi barem nakratko utažile glad, no situacija je daleko od idealne, a Franka je preslaba da može pratiti njihov ritam. Dok su pokušavale pojesti ono što su našle, Kristina se s gorčinom prisjetila propuštene prilike: "Trebala sam uzet koju konzervu iz skladišta." Nažalost, u žurbi bijega, priznale su da se toga uopće nisu sjetile. Iscrpljenost je postajala sve očitija, a Kristina je očajno zaključila: "Ne možemo ovako žedne i gladne nastaviti lutati po šumi."

Izvidnica i dolazak milicije

Kako bi pronašle kakav-takav spas i hranu, Eva je odlučila otići u izvidnicu. "Naišla sam na kuću i vrt na rubu šume", obavijestila ih je po povratku, dajući im mali tračak nade za preživljavanje.

icon-expand icon-close icon-close Kristina, Eva, Katarina i Franka, Divlje pčele FOTO: RTL

Međutim, njihov se plan brzo raspao kada su u daljini začule zastrašujuće zvukove. Panika je zavladala kada su shvatile da čuju miliciju, stražare i lavež pasa koji im se opasno približavaju. "Našli su nas", odzvanjalo je u zraku dok su donosile brzu odluku da moraju nastaviti bježati.

Težak rastanak

Dok su ostale djevojke bile spremne na daljnji trk kako bi spasile živu glavu, Franka to fizički više nije mogla izdržati. Shvativši da će ih samo usporiti i dovesti u opasnost, donijela je herojsku, ali tešku odluku i rekla da ostaje.

icon-expand Franka i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL