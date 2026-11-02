Zatvorenice kuju plan za bijeg: Mišjim izmetom žele prevariti Aldu i Krnetu

Sabotaža u skladištu
Franka je u brašnu pronašla mišji izmet, što se u ovom trenutku pokazalo kao savršen alat za sabotažu. Zatvorenice planiraju podmetnuti taj neugodni pronalazak po skladištu kako bi izazvale pravi kaos. Glavni cilj ove akcije je privući pažnju čuvara Alde na potpuno drugu stranu i stvoriti priliku za neopaženo djelovanje.
Aldo slovi za opreznog čuvara, ali ovakva bi ga situacija trebala izbaciti iz takta. Djevojke su svjesne da je to ključni korak u njihovom planu, jer im svaka sekunda nepažnje stražara otvara vrata prema slobodi.
Predstava za upravitelja
S druge strane, Eva je preuzela najizazovniji zadatak jer mora riješiti upravitelja Lazara Krnetu. Njezin je plan zavarati mu oči i uvjeriti ga da su zatvorenice i dalje žestoko posvađane.
Ova pametna predstava služi kako bi Krneta spustio gard i prestao ih strogo nadzirati, ni ne sluteći da one zapravo cijelo vrijeme usko surađuju. Zavaravanje upravitelja zahtijeva vrhunsku glumu, ali Eva je odlučna u namjeri da ga uvjeri u njihov međusobni sukob.
Odbrojavanje do slobode
Napetost raste dok se bliži trenutak realizacije ovog opasnog poduhvata. Selo sada s nestrpljenjem prati kako će se do kraja rasplesti ove zamršene priče. Djevojkama je preostalo samo da dočekaju pravi trenutak i krenu u akciju koja bi im zauvijek mogla promijeniti živote.
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