Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Zatvorenice kuju plan za bijeg: Mišjim izmetom žele prevariti Aldu i Krnetu

Danas je dan velikog bijega iz zatvora o kojem ovisi sloboda nekoliko zatvorenica. Eva, Kristina, Franka i Kate pažljivo su osmislile plan kako bi zavarale stroge čuvare i upravitelja. Situacija u skladištu uskoro će eskalirati zahvaljujući jednom potpuno neočekivanom otkriću.

RTL.hr
02.11.2026 21:00

Sabotaža u skladištu

Franka je u brašnu pronašla mišji izmet, što se u ovom trenutku pokazalo kao savršen alat za sabotažu. Zatvorenice planiraju podmetnuti taj neugodni pronalazak po skladištu kako bi izazvale pravi kaos. Glavni cilj ove akcije je privući pažnju čuvara Alde na potpuno drugu stranu i stvoriti priliku za neopaženo djelovanje.

Aldo slovi za opreznog čuvara, ali ovakva bi ga situacija trebala izbaciti iz takta. Djevojke su svjesne da je to ključni korak u njihovom planu, jer im svaka sekunda nepažnje stražara otvara vrata prema slobodi.

Predstava za upravitelja

S druge strane, Eva je preuzela najizazovniji zadatak jer mora riješiti upravitelja Lazara Krnetu. Njezin je plan zavarati mu oči i uvjeriti ga da su zatvorenice i dalje žestoko posvađane.

Lazar Krneta i Nemanja, Divlje pčele
Lazar Krneta i Nemanja, Divlje pčele FOTO: RTL

Ova pametna predstava služi kako bi Krneta spustio gard i prestao ih strogo nadzirati, ni ne sluteći da one zapravo cijelo vrijeme usko surađuju. Zavaravanje upravitelja zahtijeva vrhunsku glumu, ali Eva je odlučna u namjeri da ga uvjeri u njihov međusobni sukob.

Odbrojavanje do slobode

Napetost raste dok se bliži trenutak realizacije ovog opasnog poduhvata. Selo sada s nestrpljenjem prati kako će se do kraja rasplesti ove zamršene priče. Djevojkama je preostalo samo da dočekaju pravi trenutak i krenu u akciju koja bi im zauvijek mogla promijeniti živote.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele lazar krneta aldo mađar katarina runje eva parać
Divlje pčele

Katarina skriva plan za bijeg od Jakova, Krneta oštro: 'Postoji puno teža kazna od ove koju prolazi'

Divlje pčele

Dogovor iza zatvorenih vrata: Špiljak očistio dosje Barešićeva oca

Moglo bi te zanimati

Novi tjedan donosi nove zaplete: Pogledajte što vas čeka u 'Divljim pčelama'

Sve promjene u novoj sezoni 'Divljih pčela': Tko je umro, tko je završio u zatvoru, a tko ponovno ljubi?

Vrilu se spremaju burni dani! Kate na korak do bijega, Ante igra opasnu igru

Dogovor oko bijega: Treba smisliti plan kako se riješiti Mađara

Eva sve iznenadila! Umjesto da izda Katarinu, slagala je Krneti ravno u lice

Ivica Vukas sanjao kako ubija Antu i Mirjanu

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić oduševila obožavatelje glamuroznim izdanjem: 'Bezvremenska diva'
Grupa Banana: '30 godina sa Zečićem bilo je kao brak, a publika nas nikad nije iznevjerila'
Umro Juan Atkins, pionir elektroničke glazbe: Njegov album iz 80-ih pokrenuo novu eru
Poznati detalji komemoracije i sprovoda Miše Kovača: 'Molimo sve za razumijevanje'
Predivne scene iz Šibenika: Građani se pjesmom opraštaju od voljenog Miše Kovača
Britney Spears oštro prozvala sestru i bivšeg supruga: 'Pronaći ću novu obitelj!'
Zgodne legice preplavile osječki kampus: Sve je vrvjelo od mladih, a evo tko je sve partijao
Ozloglašeni reper Diddy iz zatvora izlazi još ranije? Datum se stalno mijenja, evo zašto
Mate Bulić objavio fotografiju s Mišom Kovačem i Oliverom Dragojevićem: 'Kakva je ekipa sad gore'
Sjećate se Buda Bundyja? Obitelj slavnog glumca rekreirala kultnu seriju, fanovi su oduševljeni