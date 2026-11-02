Zatvorenice kuju plan za bijeg: Mišjim izmetom žele prevariti Aldu i Krnetu

Franka je u brašnu pronašla mišji izmet, što se u ovom trenutku pokazalo kao savršen alat za sabotažu. Zatvorenice planiraju podmetnuti taj neugodni pronalazak po skladištu kako bi izazvale pravi kaos. Glavni cilj ove akcije je privući pažnju čuvara Alde na potpuno drugu stranu i stvoriti priliku za neopaženo djelovanje.

Aldo slovi za opreznog čuvara, ali ovakva bi ga situacija trebala izbaciti iz takta. Djevojke su svjesne da je to ključni korak u njihovom planu, jer im svaka sekunda nepažnje stražara otvara vrata prema slobodi.