Zatvorenice pobjegle u šumu, bijesni Krneta pokrenuo potjeru

"Tamo. Treba ići na zapad. Ako krenemo u drugu stranu, mogle bi izaći na krivu cestu", upozorila je jedna od njih.

Nakon što su uspješno napustile zatvorske zidine, Franka, Kristina, Eva i Katarina našle su se u gustoj šumi. Međutim, slavlje zbog teško stečene slobode brzo je zamijenila panika jer žene ne znaju gdje se točno nalaze, a svaki pogrešan korak mogao bi ih vratiti iza rešetaka.

Za to vrijeme u zatvoru se odvijala prava drama jer je upravitelj Lazar Krneta bio izvan sebe od bijesa i odmah je raspisao tjeralicu. "Straža! U skladištu smo, straža! Donesite mace i razvalite vrata", vikao je Aldo zatvorom, odlučan u namjeri da preuzme kontrolu nad situacijom i spriječi da odbjegle zatvorenice stignu daleko.

Bijesni upravitelj istog je trena organizirao naoružane ljude i miliciju za opsežnu potjeru po šumi. Nije želio ništa prepustiti slučaju, pa je izdao jasne i stroge naredbe kako bi zatvorio obruč oko izgubljenih žena.

"Proširite se po šumi, pretražite svaki put, svaku stazu", naredio je strogim glasom. Straža je dobila i sasvim jasnu uputu za komunikaciju u slučaju pronalaska: "Tko god ih vidi, neka zviždi glasno tri puta."

Upravitelj i milicija smjesta su blokirali sve izlaze prema cestama i nemilosrdno češljaju šumu. Sudbina izgubljenih bjegunica sada visi o niti.

"Platit ćete mi ovo, proklete bile", ljutito je rekao Krneta.

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