Zavjet je slomljen! Katarina Tomi priznala istinu o noći kada je Petar ubijen

icon-close

U jednoj od najemotivnijih scena 'Divljih pčela', povjerila se Tomi Domazetu i ispričala mu potresne detalje o noći u kojoj je Petar tragično izgubio život, otkrivajući istinu koja mijenja sve.

Slomljena pod teretom tajne i straha

Mjesecima je Katarina živjela u sjeni strašnog događaja, progonjena krivnjom i strahom. Odlučna da je Toma ne gleda kao ubojicu, odlučila je prekinuti zavjet šutnje koji je dijelila sa sestrama i ispričati cijelu priču. Njezino priznanje otkrilo je stravične okolnosti Petrove smrti. Ispričala je kako je te kobne noći bio pijan i nasilan, te je prvo nasrnuo na nju. Kada je njihovu buku čula sestra Zora i izašla iz sobe, Petar je svoju agresiju usmjerio na nju. U očajničkom pokušaju da zaštiti sebe i sestru, Katarina ga je udarila glačalom. No, ni to ga nije zaustavilo. Istrčao je za njima van, vičući da će ih ubiti. U panici i strahu za vlastiti život, Katarina ga je ponovno udarila, ovaj put kamenom, i nastavila ga udarati sve dok se nije prestao micati. "Samo sam ja kriva. Zora i Cvita nisu ništa krive, nisu ga ni takle", kroz suze je završila svoju ispovijest, preuzimajući svu odgovornost na sebe.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubav koja razumije i ne osuđuje

Ono što je uslijedilo nakon priznanja bilo je jednako šokantno kao i sama priča. Toma nije bio iznenađen. Na Katarinino pitanje kako je doznao, mirno je odgovorio da je već neko vrijeme znao istinu, jer je slučajno čuo njezin razgovor sa Cvitom. Umjesto osude ili bijega, pružio joj je bezrezervnu podršku i razumijevanje.

icon-expand Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Njegove riječi bile su melem na njezinu ranjenu dušu. "Ja znam da nisi ubojica", rekao joj je, pokazujući dubinu svoje ljubavi i povjerenja. Njegova reakcija dokazala je da je njihova veza jača i od najmračnijih tajni. Unatoč zločinu koji je priznala, on je u njoj vidio ženu koja se branila, a ne hladnokrvnog ubojicu, te joj je odlučio pomoći i voljeti je bez obzira na sve.

icon-expand Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovim činom Katarina je prva od sestara prekršila njihov zavjet šutnje, a njezino je priznanje otvorilo novo poglavlje za sve. Iako ju je istina oslobodila golemih okova krivnje, put koji je sada pred njom i Tomom postao je opasniji i neizvjesniji no ikad prije. Pitanje je kako će se ostatak obitelji i zakon nositi s ovom istinom, jednom kada ona u potpunosti izađe na vidjelo. 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ana Marijom Veselčić