Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Zavodnik večeri! Antonio Agostini zasvirao violinu na promociji 'Divljih pčela' - pogledajte video!

Promocija nove RTL-ove serije 'Divlje pčele' pretvorila se u pravi mali spektakl, a trenutak večeri definitivno je pripao glumcu Antoniju Agostiniju. Ekskluzivno donosimo video s eventa

RTL.hr
26.10.2025 14:00

Antonio Agostini još jednom je dokazao da je pun paket! Atmosfera u Vrilu ponijela je ovog miljenika publike pa je, uz violinu u rukama, pokazao i svoj glazbeni talent. Ovaj 29-godišnji glumac u seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje Marka Vukasa, buntovnog mladića koji traži svoje mjesto u svijetu i roditeljsku potvrdu. No, osim talenta pred kamerama, Antonio je i zaljubljenik u glazbu. Na promociji serije u studiju Jadran Filma, gdje je cijeli set Vrila bio pretvoren u feštu iz 50-ih godina, Antonio je uz bend Ante Gele pokazao i da nije samo lice s ekrana, već pravi izvođač. 

Antonio Agostini, Divlje pčele
Antonio Agostini, Divlje pčele FOTO: RTL

Glumačka postava u kostimima iz serije dočekivala je goste kao pravi domaćini, stvarajući atmosferu iz 50-ih godina. Za glazbeni dio večeri bio je zadužen Ante Gelo i njegov bend, a s pozornice nije nedostajalo ni plesa, pjesme i spontanih trenutaka. Ipak, vrhunac večeri dogodio se kada je Antonio Agostini, kojeg gledatelji obožavaju i često uspoređuju s Pedro Pascalom, uzeo violinu u ruke i pokazao da, osim glumačkog, ima i glazbeni talent.

No, ono što ga čini posebnim i izvan malih ekrana jest njegova karizma i svestranost. Odrastao je uz glazbu i košarku, a violinu svira iz čiste ljubavi, što se jasno osjetilo i na promociji.

Zašto su 'Divlje pčele' toliko jedinstvene, gledatelji će doznati od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ivanom Barišićem

divlje pčele antonio agostini voyo
Divlje pčele

Ivan Barišić za RTL.hr o ulozi Nikole Vukasa u 'Divljim pčelama': 'I ja sam romantičan kao Nikola i uvijek se borim za ljubav'

Moglo bi te zanimati

Velika fešta u Vrilu! RTL-ove 'Divlje pčele' službeno predstavljene jedinstvenim eventom na setu serije

Bili smo na setu nove RTL-ove serije 'Divlje pčele'! 'Ovo je jedna grandiozna priča, očekujte jako puno iznenađenja'

Nova glumica Margarita za RTL.hr o ulozi Tereze Vukas: 'Vrckava sam, razmažena i prpošna'

Antonio Agostini za RTL.hr o novoj ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Privilegiran sam'

Arija Rizvić kakvu još niste vidjeli: 'Za svog muža učinit ću sve!'

Dvije Lidije imaju glavne uloge u seriji 'Divlje pčele', a tijekom snimanju postale su poput sestara: 'Za naš odnos nemam riječi'