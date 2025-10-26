Zavodnik večeri! Antonio Agostini zasvirao violinu na promociji 'Divljih pčela' - pogledajte video!

Antonio Agostini još jednom je dokazao da je pun paket! Atmosfera u Vrilu ponijela je ovog miljenika publike pa je, uz violinu u rukama, pokazao i svoj glazbeni talent. Ovaj 29-godišnji glumac u seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje Marka Vukasa, buntovnog mladića koji traži svoje mjesto u svijetu i roditeljsku potvrdu. No, osim talenta pred kamerama, Antonio je i zaljubljenik u glazbu. Na promociji serije u studiju Jadran Filma, gdje je cijeli set Vrila bio pretvoren u feštu iz 50-ih godina, Antonio je uz bend Ante Gele pokazao i da nije samo lice s ekrana, već pravi izvođač.

Glumačka postava u kostimima iz serije dočekivala je goste kao pravi domaćini, stvarajući atmosferu iz 50-ih godina. Za glazbeni dio večeri bio je zadužen Ante Gelo i njegov bend, a s pozornice nije nedostajalo ni plesa, pjesme i spontanih trenutaka. Ipak, vrhunac večeri dogodio se kada je Antonio Agostini, kojeg gledatelji obožavaju i često uspoređuju s Pedro Pascalom, uzeo violinu u ruke i pokazao da, osim glumačkog, ima i glazbeni talent.

No, ono što ga čini posebnim i izvan malih ekrana jest njegova karizma i svestranost. Odrastao je uz glazbu i košarku, a violinu svira iz čiste ljubavi, što se jasno osjetilo i na promociji.

Zašto su 'Divlje pčele' toliko jedinstvene, gledatelji će doznati od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u i platformi Voyo!