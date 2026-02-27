Zavoljeli smo je na prvu! Preslatka Lidija Penić-Grgaš pokazala nježniju stranu, a Cvita u 'Divljim pčelama' više nije ista

I dok privatno zrači toplinom, njezin lik u 'Divljim pčelama' prolazi kroz ozbiljnu transformaciju

icon-close

Od prve epizode bilo je jasno da će Cvita osvojiti gledatelje. Njezina tišina, blagost i pogled koji govori više od riječi izdvojili su je među likovima 'Divljih pčela', a Lidija Penić-Grgaš toj je ulozi dala posebnu mekoću i autentičnost. Sada je glumica podijelila fotografije koje su dodatno raznježile publiku.

Nježnost koja nije gluma

Na jednoj fotografiji Lidija sjedi zagrljena s djevojčicom. Tko je djevojčica, glumica nije otkrivala, no fotografija je odmah izazvala brojne reakcije jer pokazuje upravo onu energiju koju publika veže uz njezin lik. Ta nježnost i smirenost ono su zbog čega smo Cvitinu priču pratili s posebnom pažnjom.

icon-expand Lidija Penić-Grgaš FOTO: Instagram

A Cvita? Ona se mijenja