Divlje pčele

Zavoljeli smo je na prvu! Preslatka Lidija Penić-Grgaš pokazala nježniju stranu, a Cvita u 'Divljim pčelama' više nije ista

I dok privatno zrači toplinom, njezin lik u 'Divljim pčelama' prolazi kroz ozbiljnu transformaciju

27.02.2026 14:00

Od prve epizode bilo je jasno da će Cvita osvojiti gledatelje. Njezina tišina, blagost i pogled koji govori više od riječi izdvojili su je među likovima 'Divljih pčela', a Lidija Penić-Grgaš toj je ulozi dala posebnu mekoću i autentičnost. Sada je glumica podijelila fotografije koje su dodatno raznježile publiku.

Nježnost koja nije gluma

Na jednoj fotografiji Lidija sjedi zagrljena s djevojčicom. Tko je djevojčica, glumica nije otkrivala, no fotografija je odmah izazvala brojne reakcije jer pokazuje upravo onu energiju koju publika veže uz njezin lik.

Ta nježnost i smirenost ono su zbog čega smo Cvitinu priču pratili s posebnom pažnjom.

A Cvita? Ona se mijenja

I dok privatno zrači toplinom, njezin lik u 'Divljim pčelama' prolazi kroz ozbiljnu transformaciju. Cvita više nije samo djevojka koja šuti i podnosi. Sve češće pokazuje karakter, jasno izražava emocije i zauzima se za sebe. Njezina unutarnja snaga izlazi na površinu, a publika to itekako primjećuje.

Možda smo je zavoljeli zbog njezine dobrote, ali sada je pratimo jer nas zanima koliko daleko može otići. Jedno je sigurno, preslatka Lidija Penić-Grgaš i njezina Cvita i dalje su među najvoljenijim licima serije.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

