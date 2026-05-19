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Divlje pčele

Želi li samo vidjeti sina ili je spremna na sve? Zora stigla u kuću Vukas!

Dok u domu obitelji Vukas odzvanjaju nazdravljanja i slavlje zbog rođenja prvog unuka, prava majka novorođenčeta, Zora, proživljava svoje najteže trenutke

RTL.hr
19.05.2026 21:00

Samo noć nakon što je u tajnosti rodila sina i predala ga Cviti kako bi ga odgajala kao svoga, Zora donosi odluku koja prijeti razotkrivanjem pomno smišljenog plana i uništenjem krhkog mira. Vođena neizdrživom boli i majčinskim instinktom, uputila se prema kući Vukasovih, ostavljajući za sobom pitanje - što je naumila?

'Ne mogu više disati, nešto me guši'

Unatoč dogovoru i svjesnosti posljedica, teret tajne postao je pretežak za Zoru. U potresnom razgovoru sa Stipanom, koji je pokušava urazumiti, Zora otkriva dubinu svoje boli. "Ne mogu izdržat više, ne mogu disati, isto kao da me nešto guši", povjerila se, jasno dajući do znanja da je emotivni pritisak dosegao točku pucanja.

Njezine riječi nisu samo izraz tuge, već i snažan krik majke koja se bori s odlukom da bude odvojena od svog djeteta. Osjećaj da joj nedostaje sin nadvladao je svaki razum i oprez, gurajući je prema Vukasovima unatoč opasnosti koja prijeti svima uključenima u ovu obmanu.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Stipan ju moli da ne upropasti sve

Njezinu iznenadnu odluku da krene prema kući Vukasovih prvi je pokušao spriječiti Stipan, svjestan da bi njezin dolazak mogao pokrenuti lavinu koju nitko ne bi mogao zaustaviti. "Zora, jesi skrenula ti?", upitao ju je u panici, moleći je da promisli o svojim postupcima.

Podsjetio ju je na sve što su prošli kako bi sačuvali tajnu. "Svo ovo vrijeme ste sve krile s razlogom. Nije valjda da ćeš sve upropastiti", očajnički ju je molio, ali Zora je bila nepokolebljiva. Njezina isprika i objašnjenje da mora ići sama, jer je "dovoljno gluposti uradila", samo su pojačali napetost i neizvjesnost. Odbila je poslušati savjete, odlučna da se sama suoči sa situacijom koju je stvorila.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL
Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Želi li samo vidjeti sina ili je spremna na sve?

Što Zora uistinu namjerava dolaskom na prag kuće u kojoj se slavi rođenje djeteta koje je ona donijela na svijet? Iako tvrdi da neće napraviti "nekakvu glupost", njezino emocionalno stanje i odlučnost govore suprotno. Nedostaje li joj samo pogled na sina ili je u njoj sazrela odluka da zatraži svoje dijete natrag, bez obzira na cijenu? Njezin dolazak u dom Vukasovih prijeti da slavlje pretvori u kaos i suoči sve likove s istinom koju su toliko dugo pokušavali sakriti. 

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