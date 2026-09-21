Žestoki obračun Mirjane i Cvite! 'Ideš čuti presudu ubojici. Ja vrlo dobro znam da ste Petra ubile sve tri'

Svanulo je jutro koje bi moglo zauvijek promijeniti živote svih uključenih. Članovi obitelji bude se pod iznimno teškim teretom suđenja koje ulazi u svoju završnicu. Nedostatak sna i nagomilani stres vidljivi su na svakom koraku, a uobičajene jutarnje rutine zamijenjene su mučnim razgovorima o onome što slijedi u sudnici.

Najveća napetost kulminira u izravnom verbalnom okršaju između Mirjane i Cvite. Mirjana, duboko pogođena gubitkom i ogorčena onime što smatra izdajom, ne bira riječi kada shvati da Cvita planira otići na sud kako bi pružila podršku svojoj sestri Katarini. Za Mirjanu je nezamislivo da netko iz obitelji stoji uz osobu koju ona smatra odgovornom za ubojstvo Petra Vukasa.

U emotivnom ispadu, Mirjana jasno daje do znanja da neće mirno gledati kako se pruža podrška optuženoj. Uvjerena je u Katarininu krivnju i odbija prihvatiti bilo kakvo opravdanje, usprkos tome što sud još nije donio službenu odluku. Cvitina odluka da bude uz sestru u njezinim najtežim trenucima izaziva bijes, a razdor unutar obitelji postaje sve dublji i očitiji. "Ideš čuti presudu ubojici. Ja vrlo dobro znam da ste Petra ubile sve tri, ali ajde bar će platiti jedna, a ne sve tri", poručila je Mirjana Cviti.

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