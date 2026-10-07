Žestoki sukob Cvite i Mirjane zbog Andrije: 'Gledaj svoja posla, mi odlučujemo o svom djetetu!'

Sve je počelo naizgled bezazlenim razgovorom o djetetovoj budućnosti i čitanju školske lektire. Mirjana je predložila da bi za malenog bilo najbolje da ga se prebaci u gradsku školu u Splitu, smatrajući to ispravnim korakom za njegovo daljnje obrazovanje.

Međutim, taj dobronamjerni ili možda pretjerano nametljivi prijedlog nije nimalo dobro sjeo Cviti. Jasno i glasno joj je dala do znanja tko donosi odluke o djetetu, odrješito poručivši da ona i Nikola sami odlučuju gdje će im se sin školovati te joj je savjetovala da gleda svoja posla.

Mirjana nije birala riječi te je posegnula za uvredama na osobnoj razini. U jeku rasprave Cvitu je nazvala "seljačinom".