Žestoki sukob Cvite i Mirjane zbog Andrije: 'Gledaj svoja posla, mi odlučujemo o svom djetetu!'

Sve je počelo naizgled bezazlenim razgovorom o djetetovoj budućnosti i čitanju školske lektire. Mirjana je predložila da bi za malenog bilo najbolje da ga se prebaci u gradsku školu u Splitu, smatrajući to ispravnim korakom za njegovo daljnje obrazovanje.
Međutim, taj dobronamjerni ili možda pretjerano nametljivi prijedlog nije nimalo dobro sjeo Cviti. Jasno i glasno joj je dala do znanja tko donosi odluke o djetetu, odrješito poručivši da ona i Nikola sami odlučuju gdje će im se sin školovati te joj je savjetovala da gleda svoja posla.
Mirjana nije birala riječi te je posegnula za uvredama na osobnoj razini. U jeku rasprave Cvitu je nazvala "seljačinom".
Podsjetimo, Andrija je ove godine krenuo u prvi razred. Nastavu pohađa u seoskoj školi zajedno s ostalom djecom iz mjesta, a upravo je pitanje njegova daljnjeg školovanja sada postalo razlog novih nesuglasica u obitelji.
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