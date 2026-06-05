Zgodni momci 'Divljih pčela' pozirali zajedno uoči kraja sezone: 'Idealni muževi'

Prva sezona Divljih pčela polako se bliži samom kraju, a dok gledatelji odbrojavaju do velikog finala, glumačka ekipa serije pokazuje da se druženje nastavilo i kada se kamere ugase.
Matija Kačan, kojeg publika prati kao Veljka, podijelio je fotografiju na kojoj pozira s kolegama iz serije, a duhovitim opisom odmah je privukao pažnju fanova.
"Idealni muževi", napisao je uz fotografiju.
Muška ekipa na okupu
S lijeva se vidi Matija Kačan, zatim Davor Pavić, Luka Šegota i Marin Klišmanić, a njihovo opušteno izdanje pokazalo je potpuno drukčiju atmosferu od one koju gledatelji prate u seriji.
Dok su njihovi likovi često upleteni u tajne, obiteljske sukobe, ljubavne zavrzlame i velike odluke, iza kamera očito ne nedostaje smijeha i dobrog raspoloženja.
Fanovi vole trenutke iza kamera
Objave glumačke ekipe posljednjih dana posebno vesele gledatelje jer se završnica prve sezone sve više približava. Nakon stotine epizoda, publika se snažno povezala s likovima, ali i s glumcima koji ih tumače.
Upravo zato ovakvi spontani trenuci sa seta i izvan njega izazivaju brojne reakcije. Fanovi vole vidjeti kako se ekipa slaže privatno, posebno kada su u pitanju glumci čiji likovi u seriji često nemaju nimalo mirne odnose.