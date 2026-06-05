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Divlje pčele

Zgodni momci 'Divljih pčela' pozirali zajedno uoči kraja sezone: 'Idealni muževi'

Kako se bliži veliko finale prve sezone 'Divljih pčela', glumci sve češće dijele trenutke izvan seta. Ovoga puta pažnju je privukla fotografija muške ekipe serije koju je Matija Kačan opisao riječima: 'Idealni muževi'

RTL.hr
05.06.2026 11:00

Prva sezona Divljih pčela polako se bliži samom kraju, a dok gledatelji odbrojavaju do velikog finala, glumačka ekipa serije pokazuje da se druženje nastavilo i kada se kamere ugase.

Matija Kačan, kojeg publika prati kao Veljka, podijelio je fotografiju na kojoj pozira s kolegama iz serije, a duhovitim opisom odmah je privukao pažnju fanova.

"Idealni muževi", napisao je uz fotografiju.

Muška ekipa na okupu

S lijeva se vidi Matija Kačan, zatim Davor Pavić, Luka Šegota i Marin Klišmanić, a njihovo opušteno izdanje pokazalo je potpuno drukčiju atmosferu od one koju gledatelji prate u seriji.

Dok su njihovi likovi često upleteni u tajne, obiteljske sukobe, ljubavne zavrzlame i velike odluke, iza kamera očito ne nedostaje smijeha i dobrog raspoloženja.

Matija Kačan, Davor Pavić, Luka Šegota, Marin Klišmanić
Matija Kačan, Davor Pavić, Luka Šegota, Marin Klišmanić FOTO: RTL

Fanovi vole trenutke iza kamera

Objave glumačke ekipe posljednjih dana posebno vesele gledatelje jer se završnica prve sezone sve više približava. Nakon stotine epizoda, publika se snažno povezala s likovima, ali i s glumcima koji ih tumače.

Upravo zato ovakvi spontani trenuci sa seta i izvan njega izazivaju brojne reakcije. Fanovi vole vidjeti kako se ekipa slaže privatno, posebno kada su u pitanju glumci čiji likovi u seriji često nemaju nimalo mirne odnose.

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