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Divlje pčele

'Zna li mali Petar tko mu je tetka?' Krneta u zatvoru otvorio bolnu temu

U najnovijim epizodi fokus se vraća na tragičnu sudbinu Kate, koja iza rešetaka proživljava pravu dramu pod budnim okom nemilosrdnog zatvorskog upravitelja

RTL
15.10.2026 20:30

Hladan tuš umjesto utjehe

Otkad se saznalo da je Kata trudna, napetost u zatvoru doseže novi vrhunac. Iako ona sama još uvijek ne zna što joj je i nije potpuno svjesna što se događa s njezinim tijelom, Krneta joj dolazi u posjet s jednim jedinim ciljem - da se ponovno postavi kao glavni i pokaže svoju moć. Umjesto tople riječi i utjehe, dočekuje ju ciničnim komentarima o uvjetima u kojima živi, posebno se naslađujući tvrdim zatvorskim krevetima i dajući joj do znanja da je loš madrac zapravo zasluženi dio njezine kazne.

Na početku razgovora hladno ju pita kako je, navodeći da je čuo kako se u posljednje vrijeme nije osjećala dobro. Kata mu kratko i pomalo obrambeno odgovara da joj je sada bolje, no pritisak tek počinje. Krneta odmah prelazi na bolnu točku i napominje kako ju sestre već jako dugo nisu posjetile, ostavljajući ju s osjećajem potpune napuštenosti.

Prijetnje i obiteljski ožiljci

Razgovor vrlo brzo poprima zlokoban ton kada se dotaknu skrivenih tajni. Katarina mu govori da je svjesna da radi za Vukase te ako se to sazna da bi ju mogli prebaciti u drugi zatvor. Krneta joj otvoreno prijeti i jasno daje do znanja kakve bi bile posljedice ako istina izađe na vidjelo.

Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele
Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Prebacujući temu, ispituje ju o njezinom nećaku. "Što misliš je li oni pričaju o tetki koja je ubila njegova strica", hladnokrvno izgovara, aludirajući na to da će dijete odrastati znajući da je njegova vlastita teta ubojica njegovog strica.

Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti kako će se Kata nositi s ovim teškim optužbama i hoće li napokon pronaći izlaz iz mračne situacije.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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