'Zna li mali Petar tko mu je tetka?' Krneta u zatvoru otvorio bolnu temu

Otkad se saznalo da je Kata trudna, napetost u zatvoru doseže novi vrhunac. Iako ona sama još uvijek ne zna što joj je i nije potpuno svjesna što se događa s njezinim tijelom, Krneta joj dolazi u posjet s jednim jedinim ciljem - da se ponovno postavi kao glavni i pokaže svoju moć. Umjesto tople riječi i utjehe, dočekuje ju ciničnim komentarima o uvjetima u kojima živi, posebno se naslađujući tvrdim zatvorskim krevetima i dajući joj do znanja da je loš madrac zapravo zasluženi dio njezine kazne.

Na početku razgovora hladno ju pita kako je, navodeći da je čuo kako se u posljednje vrijeme nije osjećala dobro. Kata mu kratko i pomalo obrambeno odgovara da joj je sada bolje, no pritisak tek počinje. Krneta odmah prelazi na bolnu točku i napominje kako ju sestre već jako dugo nisu posjetile, ostavljajući ju s osjećajem potpune napuštenosti.